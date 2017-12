La France pionnière et moteur de la finance verte

« Il faut que la finance se mette au service de la transition écologique, qu'elle mette à disposition des produits nouveaux qui permettent de financer la transition écologique, les énergies renouvelables, les projets éoliens, le secteur photovoltaïque. Tout ce qui aide à réussir la transition écologique ne marchera pas sans le soutien de la finance », soulignait le 28 novembre Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, au Forum Smart City du Grand Paris organisé par La Tribune.

Le Climate Finance Day, qui se tient ce lundi 11 décembre à Bercy, témoigne de l'engagement continu des pouvoirs publics dans le rassemblement de tous les acteurs autour de cette transition, depuis la loi de 2015 à la COP21 au One Planet Summit, organisé par Emmanuel Macron le 12 décembre. L'État a joué un rôle d'impulsion, mais les acteurs privés, des banques aux grands groupes, ont contribué à faire de la place de Paris une des principales places financières vertes.

Une banque française leader mondial des green bonds

« La France est loin devant tout le monde en Europe dans la finance verte. Il y a une conscience élevée dans toute la société de la nécessité d'être durable et responsable, cela se voit dans la rue, sur l'étiquette d'un pot de cosmétique ou la carte d'un restaurant. C'est tout un cercle vertueux qui va de l'État à l'opinion publique en passant par les grandes entreprises », analyse Victoria Clarke, responsable chez HSBC Europe des green bonds, ces emprunts obligataires finançant des projets bénéfiques à l'environnement.

La banque britannique est bien placée pour en parler : elle est le numéro deux mondial des arrangeurs d'obligations vertes... derrière le Crédit Agricole. Depuis janvier, la Banque verte s'est occupée de plus de 60 opérations d'un montant total de 7,9 milliards de dollars, selon le classement de Dealogic. Une autre française a récemment grimpé à la troisième place, devant JPMorgan et Citigroup : BNP Paribas (39 opérations).

Un quart des émissions d'obligations climat dans le monde sont arrangées par des banques françaises. Pourtant le phénomène est mondial : c'est la Chine qui est le premier émetteur de green bonds, avec plus de 16 milliards de dollars levés cette année, devant la France (15 milliards) et les États-Unis (14 milliards).

« Paris a pris un vrai leadership sur les green bonds », se félicite Gérard Mestrallet, le président du conseil d'administration d'Engie et de l'organisation Paris Europlace. « Engie est le numéro un de toutes les entreprises mondiales en termes d'encours de green bonds, avec plus de 5,25 milliards d'euros », se targue-t-il, talonné par Iberdrola et EDF. La France représente 21 % du stock mondial des green bonds, selon la direction du Trésor.

Cela tient également au rôle du secteur public, les collectivités et l'État lui-même. La République française a en effet réalisé en janvier un emprunt obligataire vert « jumbo » de 7 milliards d'euros (8,6 milliards après extension), d'une taille inégalée, à défaut d'être le premier émis par un État (la Pologne lui a grillé la politesse).

« L'idée était d'aider le marché des "green bonds" à se développer, en apportant à des investisseurs sensibles à la question environnementale un actif liquide, au profil de risque souverain [donc faible, ndlr], et de contribuer à la définition des standards non pas comme régulateur mais en s'imposant des obligations ambitieuses en matière de reporting », souligne Jean Boissinot, de la direction du Trésor.

De l'investissement responsable à la finance durable

À l'autre bout de la chaîne de financement, les investisseurs français sont aussi parmi les plus gros acheteurs de green bonds (un peu plus d'un quart des volumes).

« Les acteurs français se sont intéressés il y a plus d'une quinzaine d'années à l'investissement responsable, d'abord aux sujets sociaux, poussés par les représentants de l'épargne salariale, puis aux questions environnementales », rapporte Philippe Zaouati, le directeur général de Mirova, la filiale d'investissement responsable de Natixis.

Plus d'une centaine de fonds français représentant 25 milliards d'euros d'encours ont le label ISR (responsables), une quinzaine pesant 2 milliards d'euros le label TEEC (Transition énergétique et écologique pour le climat).

« La France a la chance d'avoir un des écosystèmes les plus riches, si ce n'est le plus riche, en matière de finance durable, à travers tous les acteurs : les banques, les compagnies d'assurance, les investisseurs institutionnels notamment publics, les sociétés de gestion et les cabinets de conseil qui ont développé des méthodologies de mesure de l'empreinte carbone et d'analyse ESG », relève ce spécialiste, membre du groupe d'experts (HLEG) sur la finance durable créé par la Commission européenne.

Rendre l'écosystème visible

Dans le but de rendre plus visible cet écosystème, les acteurs de la place ont lancé en juin l'initiative Finance for Tomorrow, dont l'ambition est de faire de Paris « la capitale mondiale de la finance verte et durable ». Ce qu'elle est déjà sur de nombreux tableaux, mais ce leadership encore méconnu a besoin d'être conforté face à la concurrence de Londres, qui avait déjà sa Green Finance Initiative, tout comme Francfort et Zurich, ou le Luxembourg, où sont cotées le plus grand nombre d'obligations vertes.

« Nous n'avons pas mis "green" dans le nom de cette initiative à dessein, car l'objectif n'est pas de s'arrêter à une sous-catégorie de la finance, une niche, mais de faire évoluer l'ensemble de la place parisienne pour qu'elle devienne verte et durable », confie Philippe Zaouati, qui préside Finance for Tomorrow.

Le tout premier benchmark des places financières vertes du G7, élaboré par PwC d'après une méthodologie d'i4CE (l'Institut de l'économie pour le climat, fondé par la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement), sera dévoilé le 13 décembre, mais ce ne sera pas un classement.