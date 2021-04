Le projet de monnaie numérique du Royaume-Uni pour se passer des banques... et des cryptomonnaies

La Banque d'Angleterre (BoE) et le Trésor britannique ont lancé lundi un groupe de travail pour évaluer la possibilité et l'intérêt de lancer une monnaie numérique britannique, qui permettrait d'effectuer des transactions sans passer par des banques.

"Une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) serait une nouvelle forme de devise, émise par la Banque d'Angleterre et utilisable par les particuliers et les entreprises, qui existerait en même temps que l'argent liquide et les comptes en banque sans les remplacer", explique la BoE dans un communiqué.