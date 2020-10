Des euros numériques ? L'idée d'une monnaie électronique émise par la Banque centrale, boostée par la pandémie

(Crédits : Ralph Orlowski)

Alors que les paiements dématérialisés ont explosé avec la pandémie de Covid-19, la BCE craint que cet engouement ne profite à des monnaies virtuelles privées ou à des devises étrangères. Le projet de Facebook en 2019 de créer une monnaie virtuelle, le Libra, a été un électrochoc mondial, précipitant la réflexion des banques centrales, et de fait, plusieurs pays comme la Chine ou les États-Unis ont commencé à réfléchir sérieusement à émettre leur propre crypto-monnaie. Aujourd'hui, la BCE organise à son tour la riposte. L'euro "digital" serait une forme électronique de monnaie de banque centrale, existant parallèlement aux espèces. Particuliers et entreprises pourraient stocker ces devises dans un "porte-monnaie numérique" et même déposer directement cette monnaie auprès de la banque centrale - dont l'accès est jusqu'ici réservé aux banques commerciales. Il "permettrait à tous d'effectuer des paiements quotidiens rapidement, facilement, et en toute sécurité", selon un récent rapport de la BCE.