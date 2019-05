Le site Meilleurtaux va racheter la société de conseil MonFinancier

Nouvelle diversification pour le comparateur de taux d'intérêt. Le groupe Meilleurtaux, qui s'est offert le site cBanque en juillet dernier, a annoncé ce lundi 6 mai être entré en négociations exclusives avec la société de conseil en investissement MonFinancier SA en vue d'acquérir son site de conseil en placements pour les particuliers MonFinancier, connu notamment pour les éditos du chroniqueur médiatique Marc Fiorentino.

Créé en 2006, MonFinancier, qui propose notamment une gamme de contrats d'assurance vie labellisés et des SCPI, indique avoir « séduit plus de 12.000 clients qui lui ont confié 700 millions d'euros d'épargne à la fin avril 2019 ». Outre son site, le site de conseil en investissements compte des agences à Paris, Rennes et Cannes. Il se targue de 160.000 abonnés à ses newsletters. Meilleurtaux a également développé un réseau de 310 agences (en franchise).

« Le choix de MonFinancier a été motivé par plusieurs facteurs, notamment une conviction partagée dans la complémentarité entre le web, le service à distance et en agence physique ; tout comme l'importance d'une gamme variée de produits performants avec plusieurs assureurs et établissements financiers partenaires », déclare Hervé Hatt, président du groupe Meilleurtaux, dans un communiqué.

Complémentarité et distribution

Le montant du chiffre d'affaires de MonFinancier et celui de l'opération ne sont pas rendus publics. La complémentarité des deux entreprises est également mise en avant par les fondateurs de la société de conseil, ainsi que l'enjeu de l'élargissement de sa distribution.

« MonFinancier a connu une croissance spectaculaire, et nous voulons aller plus loin, plus vite » font valoir Marc Fiorentino et Yannick Hamon, les co-fondateurs de la société. « S'allier à Meilleurtaux nous permettrait à la fois d'offrir à la communauté de MonFinancier l'intégralité des services de crédit, or cela fait longtemps que je suis convaincu que le crédit est devenu un élément essentiel du placement, et d'élargir la communauté de MonFinancier de façon significative en offrant nos services de conseil en placement aux clients du groupe Meilleurtaux » poursuite Yannick Hamon, qui est aussi Pdg de MonFinancier SA.

Meilleurtaux se revendique leader des comparateurs de crédit avec près de 10 milliards d'euros de nouveaux prêts négociés pour le compte de ses clients. Avec ses autres sites déclinés sur la banque et l'assurance et ses applications, le groupe a cumulé 63 millions de visites en 2018. Il possède un gestionnaire en assurance-emprunteur (Multi-impact) et un courtier grossiste en assurance emprunteur (Assuréa). La holding de Meilleurtaux, Finizy, a pour actionnaire majoritaire le fonds West Street Capital Partners, géré par la banque américaine Goldman Sachs, depuis février 2017.