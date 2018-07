Le courtier Meilleurtaux rachète le site cBanque

Une acquisition complémentaire pour prolonger sa diversification et construire un véritable supermarché de la finance en ligne. La maison-mère du comparateur Meilleurtaux, Finizy, a annoncé ce mardi être entrée en négociations finales en vue du rachat du site cBanque sur l'actualité des produits et services financiers. Le montant de l'opération n'est pas dévoilé. Créé en 2003, le site cBanque revendique plus de 2 millions de visites par mois.

« Le site cBanque a bien entendu vocation à maintenir son indépendance éditoriale, qui en fait un site apprécié pour son suivi de l'actualité des produits et services, mais aussi pour la pertinence et l'objectivité de ses analyses et outils » insiste Finizy dans son communiqué.

Le fondateur du site sur la banque, Frédéric Vergne, un ex-ingénieur en informatique bancaire, en poursuivra le développement en tant que président exécutif. Il sera secondé par Maxime Chipoy, nommé directeur général, actuellement responsable de MeilleureBanque.com, et ancien de l'UFC-Que Choisir.

Meilleurtaux, qui revendique 9,5 millions de visites en 2017, avait déjà racheté en 2014 le site Choisir-ma-banque.com, comparateur de frais bancaires et de livrets d'épargne, qu'il avait rebaptisé Meilleurebanque.com.

« Avec cette acquisition, le groupe Finizy enrichit sa position de tiers de confiance avec un nouvel axe, autour de l'information spécialisée sur les thématiques "Argent au quotidien" pour tous les Français » fait valoir Hervé Hatt, Président de Finizy.

Diversification par acquisition

Depuis février 2017, l'actionnaire majoritaire de Finizy est le fonds West Street Capital Partners, géré par la banque américaine Goldman Sachs, qui avait repris les parts de la société d'investissement Equistone Partners. Des responsables de Goldman Sachs avaient salué à l'époque « l'équipe remarquable de Meilleurtaux.com, menée par son président Hervé Hatt, qui a su bâtir un véritable champion français » ainsi que « son modèle innovant, qui combine une plateforme digitale et un réseau intégré de franchisés entrepreneurs. » Meilleurtaux compte en effet plus de 280 agences en France, toutes en franchise.

Le comparateur de taux d'intérêt de prêt immobilier a réalisé une série d'acquisitions pour élargir son champ d''activité, notamment meilleurtauxpro.com, destiné au financement des professionnels, en janvier 2016, puis le mois suivant Préféo, renommé meilleurtauxsolutions.com pour le regroupement de crédits, ainsi que MerciHenri.com rebaptisé meilleureassurance.com, en octobre 2016. En novembre dernier, il a également racheté Assuréa Distribution, un courtier grossiste en assurance emprunteur. Il a aussi signé un partenariat avec le site de crédit conso en ligne Younited Credit. Il a ouvert sa première activité à l'international en 2015, au Maroc.