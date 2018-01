Les cachemires Eric Bompard en négociations avec Apax, Bpi et Xavier Marie

[Article mis à jour à 17h50]

Aider les PME françaises à réussir leur transformation numérique, c'est l'un des axes forts que s'est fixé le fonds d'investissement Apax Partners. Ce fonds de private-equity investissant dans des PME et ETI européennes en forte croissance, annonce ce vendredi son entrée en négociations exclusives, aux côtés de Xavier Maire, le fondateur de l'enseigne de meubles Maisons du Monde, et de Bpifrance, en vue de la reprise du groupe Eric Bompard, présenté comme le "leader européen du cachemire".

"La transaction pourrait être finalisée au cours du premier trimestre 2018", précise Apax dans un communiqué commun.

Le fournisseur chinois de la marque francilienne, Inner Mongolia Erdos, détient 20% du capital.

Accélérer l'e-commerce

Créée en 1985, la maison de confection, qui fait tricoter ses pulls "sur les hauts plateaux de la Mongolie intérieure" et a remis le cachemire à la mode, compte 56 boutiques et commercialise 500.000 pièces par an. En octobre dernier, Le Figaro avait évoqué des discussions entre l'enseigne de cachemire et Xavier Marie, qui s'est déjà offert des marques de prêt-à-porter haut de gamme telles que Bonton, Free Lance et Paule Ka.Pour la reprise de Rautureau (marque Free Lance), Xavier Marie s'était associé au fonds d'investissement EPF Partners, acquis cet été par Apax, lequel fut actionnaire de Maisons du Monde entre 2008 et 2013.



Selon Le Monde, la valorisation serait proche de 100 millions d'euros (le Figaro avait évoqué un montant de 130 millions d'euros, soit 10 fois l'excédent brut d'exploitation), pour un chiffre d'affaires TTC de 90 millions.

Depuis 2004, c'est la fille d'Eric Bompard (âgé de 70 ans), Lorraine de Gournay, qui dirige l'entreprise, confrontée à la concurrence d'enseignes comme Monoprix et Uniqlo qui vendent des cachemires à petits prix. Environ 85% du chiffre d'affaires est encore réalisé en France et la maison de cachemire, qui emploie 250 personnes, veut ouvrir des boutiques en ligne et développer les ventes en ligne.