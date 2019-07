Ma French Bank : un lancement en catimini dans les bureaux de poste

Alors que les néobanques, ces offres bancaires conçues pour un usage sur smartphone, ont déjà séduit 2,6 millions de clients en France selon une étude de KPMG, La Banque Postale arrive en bonne dernière en lançant, ce lundi 22 juillet, son offre mobile Ma French Bank. Objectif pour la filiale du groupe La Poste : séduire les 18-35 ans pour rajeunir sa clientèle.

A l'horizon 2025, Ma French Bank espère compter un million de clients. Elle a pour cela investi 100 millions d'euros et mise sur son réseau de bureaux de poste (2.000 au lancement, à terme la totalité, environ 9.000) pour en faire la promotion et un important levier de conquête.

Mais pour l'heure, ce lancement reste très discret et cette faible présence des couleurs de Ma French Bank dans le réseau du groupe La Poste tranche avec sa communication en ligne où la dernière née des néobanques a adopté une identité de marque très flashy et décalée. On retrouve ainsi sur le site des couleurs pop, des Gif, une flopée de hashtags et un ton très léger.

Cette communication dédiée aux millennials se décline également sur Instagram où Ma French Bank y publie des posts décalés, n'hésitant pas à jouer (et rejouer) du "franglish" propre à sa marque. Plusieurs représentations de peintures (Joseph et la femme de Potiphar de Guido Reni, La confluence des âmes de Max Svabinsky) sont ainsi détournées avec des légendes qui se veulent humoristiques : "When elle rêve d'eaux turquoises but ton compte is in le rouge"

Peu de promotion dans les bureaux de poste

Dans un grand bureau de poste parisien, seule une petite pancarte posée sur le comptoir de l'accueil bancaire, situé au fond des locaux, fait la promotion de l'offre mobile. Sur place, les guichetiers, peu nombreux en cette période estivale, nous proposent de repasser dans l'après-midi ou le lendemain pour ne pas générer trop d'attente pour les autres clients, expliquant que cette démarche "pourrait prendre 15 à 20 minutes", malgré la mention "Ici ouvrez un compte en moins de 10 minutes" inscrite sur la brochure.

Dans un autre bureau de poste de la capitale, Ma French Bank se fait toute aussi discrète, avec un simple dépliant affiché dans l'espace réservé. Si le chargé de clientèle reconnaît qu'il "découvre l'offre ce matin", la promesse de La Banque Postale est tenue : l'ouverture du compte s'effectue en moins de 10 minutes, avec pour seul document à fournir une pièce d'identité. Toute la procédure s'effectue depuis un Smartéo, le poste de travail sur smartphone des chargés de clientèle.

Après avoir renseigné ses coordonnées et quelques informations liées à sa situation (catégorie socioprofessionnelle, propriétaire ou non, engagé par un crédit ou non), le client reçoit son identifiant et son mot de passe par SMS pour accéder à son espace personnel en ligne afin de finaliser l'opération. Il repart du bureau, sa nouvelle carte bancaire en main qu'il pourra activer en versant un montant minimum de 50 euros sur le compte associé.

Six mois gratuits

Contrairement à de nombreuses néobanques, Ma French Bank affirmait ne pas miser sur la gratuité pour séduire ses futurs clients avec un service commercialisé 2 euros par mois. « Il y a un prix parce qu'un service cela se paie. La gratuité et les modèles déficitaires, ça ne dure qu'un temps. Nous voulons instaurer une relation de transparence et de confiance avec nos clients », avait insisté Rémy Weber, le président de La Banque Postale, lors de la présentation détaillée de Ma French Bank à la presse en mai dernier.

Depuis, la banque publique a mis de l'eau dans son vin puisque les six premiers mois de Ma French Bank sont offerts pour toute ouverture de compte avant le 31 décembre prochain. Avec ce lancement en douceur, Ma French Bank se donne sans doute quelques semaines de rab pour effectuer les derniers ajustements, familiariser les chargés de clientèle à l'offre avant la rentrée scolaire et surtout se protéger d'une potentielle montée en charge trop importante à cette période de l'année.