Natixis se rate en Asie, verse 1,5 milliard en dividende

Un raté inattendu pour le bon élève du secteur bancaire, qui bat quasiment chaque trimestre le consensus. Natixis, la filiale cotée en Bourse du groupe BPCE (Banques Populaires Caisses d'Epargne), a surpris en lançant mardi soir, une heure après la clôture, un avertissement sur ses résultats du dernier trimestre, évoquant des « éléments non récurrents négatifs ». La banque de marchés a indiqué que son produit net bancaire serait amputé de 100 millions d'euros au quatrième trimestre, en raison de pertes dans son portefeuille de dérivés actions sur les marchés asiatiques. Une provision de 160 millions sera en outre passée ce trimestre afin de couvrir la gestion de ce stock de produits.

« Cet élément de nature exceptionnelle est lié à la dégradation des marchés asiatiques, dont il avait déjà été indiqué lors de la présentation des résultats du deuxième et du troisième trimestre qu'elle pesait négativement sur les activités de dérivés actions. Il est apparu au quatrième trimestre que sur certains produits spécifiques traités avec des clients en Asie, le modèle de gestion utilisé a conduit à mettre en place une stratégie de couverture qui s'avère déficiente dans les conditions de marché actuelles », a précisé la banque dans le communiqué.

Les places financières asiatiques ont enregistré parmi les pires performances des Bourses mondiales cette année, sur fond de guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis et de craintes de ralentissement de la croissance mondiale : Shanghaï a chuté de 22% depuis janvier, Séoul de 16% et Hong Kong de 13%. Selon Reuters, les pertes de Natixis seraient surtout liées au portefeuille de dérivés actions en Corée du Sud.

Le produit net bancaire de la banque devrait afficher un recul de l'ordre de 10% sur le trimestre par rapport à l'an dernier, à environ 2 milliards d'euros. En 2017, Natixis a réalisé un produit net bancaire de 9,4 milliards d'euros et un bénéfice net part du groupe de 1,66 milliard.

Dividende exceptionnel de 1,5 milliard d'euros

Son périmètre va toutefois être profondément bouleversé à l'issue d'une vaste opération de transfert d'activités (affacturage, crédit conso, crédit-bail, cautions et garanties, conservation de titres), pour 2,7 milliards d'euros, vers la maison-mère BPCE. Cette opération, qui doit être clôturée au premier trimestre 2019, va permette à Natixis d'alléger son bilan et de se recentrer sur la gestion d'actifs et de fortune, l'assurance, la banque de financement et d'investissement, ainsi que les paiements.

A l'annonce de l'opération en septembre, le groupe et sa maison-mère avait indiqué que les actionnaires de Natixis (au premier chef BPCE, qui détient 70,7% du capital) recevraient un dividende exceptionnel pouvant atteindre 1,5 milliard d'euros, « sauf projet d'acquisition importante d'ici à la clôture de la transaction ». Or les discussions en vue d'un rapprochement avec Ingenico sont terminées, le leader des terminaux de paiement ayant annoncé lundi ne pas donner suite aux approches préliminaires dont il a fait l'objet, officiellement de Natixis.

Comme pour faire passer la pilule du profit warning, Natixis a annoncé au passage dans le communiqué, sans autre forme de détail, sans mentionner la fin des discussions avec Ingenico ni l'absence de cible alternative, qu'il distribuerait ce cash aux actionnaires.

« Par ailleurs, le dividende ordinaire sera complété par un dividende exceptionnel de 1,5 milliard d'euros issu de la cession des activités de banque de détail à BPCE S.A., qui sera versé dès complétude de l'opération » a indiqué le groupe.

La filiale de BPCE insiste sur le fait que le produit net bancaire des métiers « sera en ligne avec celui de l'an dernier sur le trimestre, malgré le contexte de marché moins favorable, ce qui démontre la résilience et la robustesse du business model de Natixis. » Elle assure que cet accroc dans sa trajectoire « ne remet donc nullement en cause les objectifs du plan stratégique New Dimension tels que présentés le 12 septembre 2018 qui sont donc tous maintenus, y compris un payout [taux de distribution] ratio minimum de 60% en ce qui concerne le dividende ordinaire. »

La réaction des investisseurs devrait être partagée entre déception et satisfaction du super dividende. L'action Natixis a perdu plus de 32% de sa valeur depuis le début de l'année, en ligne avec le secteur bancaire européen.