Prêts garantis par l'Etat : Bercy précise les modalités de remboursement

"Les discussions ont abouti (à ce résultat) hier dans un esprit constructif avec les banques", a-t-il déclaré dans l'émission Grand rendez-vous Europe 1/Les Echos/CNews. "Nous avons négocié avec les banques des taux particulièrement avantageux".

600.000 TPE et PME concernées

600.000 TPE et PME sont concernées, restaurants, cafés, commerces... qui ont emprunté auprès des banques ces dernier mois "à un taux très préférentiel, 0,25% pour un an", a-t-il rappelé. A celles qui auront des difficultés à rembourser et veulent bénéficier d'un délai supplémentaire, "je veux les rassurer, nous avons obtenu un taux qui sera compris entre 1, et 2,5% au maximum" si elles prolongent leur prêt, a affirmé M. Le Maire.

Pour être précis, a-t-il indiqué, ce sera "1 à 1,5% pour les entreprises qui veulent allonger la durée de leur prêt sur un ou deux ans" - soit pour des prêts remboursés d'ici à 2022 ou 2023, a précisé son ministère dans un communiqué. Et ce sera "2 à 2,5% pour celles qui étendraient la maturité de leur prêt sur 3, 4 ou 5 ans", a dit M. Le Maire, soit pour des prêts remboursés d'ici à 2024 à 2026, a précisé le ministère. Ce taux d'intérêt inclut la garantie de l'Etat, a souligné le ministre, et "cette garantie de l'Etat représente un point sur ce 2 ou 2,5%".

M. Le Maire a rappelé que "ces entrepreneurs ne sont pas engagés sur leurs biens individuels dans ce prêt garanti par l'Etat". "Quoi qu'il arrive, on ne va pas aller leur saisir leurs biens comme cela peut être le cas dans une autre forme de prêt".

Dans le communiqué du ministère de l'Economie, le ministre délégué chargé des PME Alain Griset s'est félicité de "l'excellente nouvelle" des conditions de taux que M. Le Maire et lui-même ont négociées avec les banques, précisant que 95% des bénéficiaires des prêts garantis par l'Etat sont des TPE/PME. Les entreprises peuvent étaler le remboursement de leurs créances sur 6 ans au maximum.