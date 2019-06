Transfert d'argent : la Fintech WorldRemit lève 175 millions de dollars

Le secteur des services de transfert d'argent en ligne est en pleine ébullition. Alors que la startup londonienne TransferWise a récemment doublé sa valorisation à 3,5 milliards de dollars lors d'une opération de financement secondaire, c'est au tour de la société WorldRemit, britannique également, d'officialiser une levée de fonds de 175 millions de dollars (environ 155,5 millions d'euros). Cette cinquième augmentation de capital porte le montant total des fonds levés à 400 millions de dollars (environ 355,5 millions d'euros) depuis sa création en 2010.

Ce nouveau tour de table a été mené auprès de ses investisseurs historiques que sont TCV (au capital d'Airbnb, de Facebook, ou encore de Spotify et Netflix), Accel (également au capital de Facebook et Spotify, mais aussi des startups de la Fintech comme Venmo, Braintree et Gofundme) et Leapfrog Investments, un fonds à impact spécialisé dans les pays émergents.

Comme d'autres startups de la Fintech, WorldRemit utilise les nouvelles technologies pour réaliser des transferts d'argent internationaux en pratiquant des tarifs souvent inférieurs à ceux des banques classiques et des acteurs traditionnels du secteur.

«WorldRemit utilisera ce nouvel investissement pour stimuler davantage sa croissance internationale et diversifier l'offres de produits de la société, tant pour les expéditeurs que pour les destinataires de transferts de fonds », est-il indiqué dans un communiqué.

Séduire les PME des marchés émergents

Ce nouvel apport permettra également de lancer « une nouvelle solution de transfert d'argent destinée aux propriétaires de petites et moyennes entreprises opérant sur les marchés internationaux, en particulier sur les marchés émergents», précise la Fintech, qui souligne avoir obtenu les licences pour fonctionner dans tous les États-Unis, devenus son plus grand marché d'émission.

Présente dans 50 pays pour l'envoi de fonds et dans 150 pays pour leur réception WorldRemit revendique aujourd'hui près de quatre millions de clients et 720 collaborateurs dans le monde, dont 300 à Londres.

Contrairement à Tansferwise, qui s'est d'abord développée pour répondre aux problématiques des particuliers globe-trotters, expatriés, étudiants et travailleurs indépendants, WorldRemit s'est, quant à elle, positionnée sur le marché des « remittances », c'est-à-dire des transferts d'argent internationaux des migrants ou diasporas. Un marché qui représente plus de 500 milliards de dollars de transferts dans le monde par an et où l'on retrouve deux mastodontes : Western Union et MoneyGram.

Lors d'une interview accordée en septembre 2017 à La Tribune Afrique, Ismail Ahmed, le fondateur de WordRemit, avait indiqué que les transactions vers l'Afrique représentaient plus de 50% de l'ensemble des transferts de la société et plus de 50% de ses revenus. En 2017, la Fintech a réalisé un chiffre d'affaires de 60,5 millions de livres sterling (environ 68 millions d'euros). Elle anticipait une croissance à 95 millions de livres sterling (environ 107 millions d'euros) en 2018.