Une banque verte pour accélérer la transition énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes

Une unité de méthanisation à Frangy en Haute-Savoie, une autre à Sainte Eulalie dans le Cantal, des centrales photovoltaïques à Gières, Seyssins et Vif dans l'Isère et une centrale hydroélectrique à Cervières dans les Hautes-Alpes... Toutes ces installations dédiées à la production d'énergies renouvelables ont un point commun. Toutes ont été financées par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (BPAURA), qui se targue d'avoir déjà octroyé plus de cent millions d'euros de crédits verts sur l'ensemble de son territoire. Une somme à comparer toutefois avec les 5,3 milliards d'euros de crédits distribués sur la seule année 2018.

Pour aller plus loin, la banque, membre du groupe coopératif BPCE, a donné le coup d'envoi, mardi, de la Banque de la Transition Énergétique, une structure entièrement dédiée au financement de projets verts (rénovation énergétique, développement des énergies renouvelables et...