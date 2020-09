La "banque du climat" en transition vers la relance verte

Présentée comme deux banques "jumelles", Bpifrance et la Banque des Territoires (deux entités de la Caisse des dépôts) ont présenté ce mercredi 9 septembre, lors d'une conférence de presse commune, leur plan climat doté d'une enveloppe totale de 40 milliards d'euros sur la période 2020-2024.

"La banque du climat existe", a affirmé d'emblée, Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires. "Elle s'incarne aujourd'hui à travers Bpifrance, tournée vers les entreprises, tournée vers l'innovation, tournée vers la technologie et une Banque des Territoires, tournée vers la transition écologique et environnementale des territoires", a-t-il exposé.

Doper la production des énergies renouvelables

Cette stratégie climat, qui s'inscrit dans le plan de relance, repose sur trois grands piliers. Le premier, doté de 20 milliards d'euros, vise à accélérer la transition des entreprises et des territoires, notamment via la rénovation énergétique des bâtiments industriels, des logements sociaux et des bâtiments publics.

Le deuxième, doté de 14,5 milliards d'euros, a pour ambition de doper la production des énergies renouvelables afin d'atteindre 8,8 GW de puissance installée.