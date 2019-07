Contestées, les entreprises se cherchent une raison d'être

Comment une entreprise limite-t-elle son impact environnemental ? Quelle politique énergétique a-t-elle adoptée ? Avec quels fournisseurs travaille-t-elle ? Dans quelles conditions ? Quelle organisation du travail applique-t-elle ? Peut-on avoir confiance dans sa volonté et sa capacité à participer au bien commun ? Toutes ces questions deviennent de plus en plus pesantes dans l'arbitrage que réalise un consommateur au moment de choisir un produit, une marque plutôt qu'une autre, ou même un candidat avant de rejoindre une entreprise.

« Cette vigilance et cette exigence croissantes à l'égard de l'entreprise s'exercent aussi en interne par les salariés eux-mêmes », souligne Pascal Demurger, directeur général du groupe MAIF dans son livre, paru en juin, L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus (éd. de l'Aube), préfacé par Nicolas Hulot.

Servir le bien commun

« Les attentes du grand public à l'égard des entreprises n'ont jamais été aussi grandes. La société exige que les entreprises, à la fois publiques et privées, se mettent au service du bien commun », écrivait en 2018 Larry Fink, patron de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs de la planète, dans sa...