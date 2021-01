Le télétravail, un « crash test » pour le management de l'entreprise

> Lire : ÉPISODE 1. Comment les entreprises organisent le retour au bureau de leurs salariés

Cette crise est un véritable « crash test » pour l'encadrement. « On savait déjà les chefs de services et cadres intermédiaires entre le marteau et l'enclume, mais là, c'est très violent pour eux », insiste Emmanuel Charlot, administrateur de la Fédération des Intervenants en Risques psychosociaux, la FIRPS. « La plupart trouvent dur de manager à distance, usant et peu valorisant. » Entre coaching individuels et actions de formations collectives, les entreprises tentent de les accompagner via des cabinets extérieurs. « Attention à bien penser aux gestes de reconnaissance, à ne pas négliger les déroulés de carrière, les promotions », rappelle encore Jean Pralong, psychologue.

Et le professeur en gestion des ressources humaines à l'EM Normandie de préciser : « et on le sait, le télétravail fait la part belle, non pas aux plus compétents, mais à ceux qui savent se mettre en avant... il...