Pour maintenir la productivité en télétravail, les managers jouent un rôle capital

Télétravail rime-t-il avec baisse de motivation ? Un an après le début de la crise sanitaire qui a entrainé une explosion du travail à distance, tout indique le contraire. Une large majorité des employés (86%) se déclarent pareillement - voire plus « investis » - dans leur travail depuis le début de la pandémie, selon une enquête de Hogan Assessments, un cabinet privé spécialisé dans le management. Et plus des deux tiers (67%) affirment être plus productifs en télétravail. Résultat, la crise du Covid-19 a permis de tisser « un lien émotionnel que les employés ont avec leur travail », selon cette enquête menée auprès de cadres de niveau intermédiaire des moyennes et grandes entreprises européennes.

Malgré le marasme économique qui a provoqué près de 700.000 destructions d'emplois en 2020, comment expliquer la « motivation » affichée par les salariés ?

« L'un des avantages du télétravail est qu'il y a moins de confusion entre activité et productivité. Certains employés sont très doués pour être « vus » sur leur lieu de travail sans pour autant accomplir beaucoup de choses. Le travail à distance exigera donc de ces employés des résultats tangibles, car leur aptitude à faire bonne figure ne sera pas aussi efficace », souligne l'enquête.

C'est toute la « culture de l'entreprise, un autre ingrédient clé de l'investissement des employés », qui est impactée, selon le cabinet.

Le nouveau rôle du manager

Pour expliquer ces bénéfices du télétravail, la qualité et l'adaptation des managers jouent beaucoup : 80% des salariés saluent en effet le soutien qu'ils ont reçu de la part de leur employeur dans la mise en place du télétravail, note l'étude. Ces « leaders efficaces (...) peuvent diriger avec succès une équipe très performante et engagée », souligne-t-elle.

D'autant qu'avec la distanciation sociale imposée par le Covid-19, l'enjeu est de taille : 44% des salariés se sont sentis en situation de détresse psychologique pendant la pandémie, alerte une enquête OpinionWay réalisée en avril 2020. Résultat, pour mieux les accompagner à distance, 92% des managers ont ainsi mis en place des appels individuels réguliers depuis le début de la pandémie, montre une étude réalisée par Cadremploi en mars 2020. 48% ont même installé plusieurs points d'équipe par semaine.

« Il faut veiller à apporter de la chaleur ajoutée », confirmait Charles Znaty, président du Medef Paris, au micro de France Bleu Paris en février. « Il faut nourrir le lien avec les collaborateurs. C'est difficile de déceler quand un collègue ne va pas bien. Il y a beaucoup de petites difficultés qui s'aplanissent autour d'un café. En télétravail, on ne l'a pas » a-t-il poursuivi.

De même, « il est important que les dirigeants gagnent la confiance de leurs employés afin qu'ils puissent avoir des conversations honnêtes sur l'engagement et sur ce qui peut être fait pour les motiver. (...) Pour maintenir une équipe performante dans l'ère post-Covid, les managers doivent être compétents en communication et profondément compatissants afin de soutenir les employés plus vulnérables », ajoute l'étude Hogan Assessments.

Résultat, 60% des employés affirment avoir reçu un soutien adéquat après le passage au télétravail, note cette enquête.

Dans l'entreprise, l'organisation a du aussi s'adapter. « Les dirigeants devraient redoubler d'efforts pour fixer régulièrement des objectifs qui impliquent des cibles et des délais », préconise l'étude menée à travers l'Europe.

Autant de transformations qui ont aussi poussé près de la moitié (48%) des entreprises à réfléchir à ses techniques de management à distance, révèle une autre enquête menée mi- janvier par « Génie des Lieux » auprès de 3.908 professionnels en France.

Les jeunes moins convaincus

Mais tout n'est pas applicable au management. Si les salariés sont restés investis, c'est aussi parce qu'ils comprennent les difficultés rencontrées par leur hiérarchie dans cette période inédite. « Les employés savent que les défis du télétravail ne sont pas le résultat de l'incompétence de leur employeur, mais d'une pandémie mondiale », justifie le Dr Ryne Sherman, directeur scientifique de Hogan Assessments. « Les employés savent également que tout le monde traverse les mêmes difficultés et, par conséquent, leur engagement émotionnel envers leur entreprise reste aussi élevé, voire plus élevé, qu'il ne l'était avant le télétravail généralisé », précise-t-il.

Reste que tous les Français n'ont pas affiché le même niveau de motivation cette année. En particulier, il a été plus difficile pour les jeunes âgés de 18 à 24 ans, qui multiplient en temps normal les interactions sociales, de s'investir en télétravail. 60% d'entre eux le trouvent moins efficace que le présentiel, alors que cette proportion s'établit à 37% dans la moyenne des employés, selon une étude réalisée par Odoxa début février.

Cette enquête d'Hogan Assessments a été réalisée en novembre 2020 auprès de 495 personnes.