11-Novembre : "On ne meurt que pour son copain de chambrée et par sens de l'honneur"

Cette année, la cérémonie du 11-Novembre marquera le 100e anniversaire de la sélection du Soldat inconnu, avant son entrée au Panthéon puis son inhumation sous l'Arc de Triomphe quelques mois plus tard. Le président de la République présidera en outre en fin de journée une cérémonie au cours de laquelle Maurice Genevoix entrera au Panthéon.

1,6 à 1,7 million de soldats morts pour la France entre 1914 et 1964

Le 11-Novembre, la République commémore l'armistice de 1918 et rend hommage à tous les morts pour la France. Ce qui est célébré, c'est bien la fin des combats, sonnée dans toutes les tranchées à 11h11 en ce 11/11 1918, et non une victoire militaire qui, pour être réelle, n'en est pas moins fragile et trop chèrement acquise. La date du 11 novembre n'est pas non plus choisie par hasard par le général Foch, généralissime des armées alliées sur le front ouest. En bon Catholique, Ferdinand Foch sait qu'à cette date est fêté St Martin. Légionnaire romain originaire du nord-ouest des Balkans (Pannonie, actuelle Croatie), Martin, célèbre pour avoir donné la moitié de son manteau à un mendiant, est l'un des plus populaires saints patrons de la France, qui y a laissé son nom à un grand nombre de villages et de familles.

En 2018, le choix de cette date symbolique pour célébrer la victoire de la République et de la démocratie sur le militarisme prussien et ses alliés autocrates vise certainement à conforter l'unité nationale forgée dans le sang versé pour la patrie. Mais, encore une fois, c'est moins la victoire militaire et politique que la fin du sacrifice qui est ainsi commémoré depuis un siècle. C'est aussi à cette date que la République rend hommage à tous les morts pour la France, et singulièrement à tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur depuis le 11 novembre 1918, notamment les plus récents. C'est pourquoi sont rappelés chaque 11 novembre les noms des morts pour la France au cours de l'année écoulée. Le site officiel Mémoire des hommes nous rappelle que 1,6 à 1,7 million de soldats sont morts pour la France entre 1914 et 1964 ; dans les 55 ans qui ont suivi, 650 soldats sont morts pour la France en OPEX. Miracle de la dissuasion nucléaire ou simple hasard ?

Faire mémoire une fois par an de tous les morts pour la France, pas seulement Français, pas seulement sous l'uniforme, procède d'une "piété civique" qui plonge ses racines dans la république romaine. C'est ce qu'écrit Victor Hugo dans son célèbre poème.

"Ceux qui pieusement sont morts...