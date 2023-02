Jackpot pour Airbus en Inde : Air India commande 250 avions

C'est le contrat du siècle que vient d'annoncer Air India après deux ans de négociations. À l'occasion du salon AeroIndia de Bangalore, la compagnie indienne, propriété du conglomérat indien Tata, vient de confirmer une commande colossale d'environ 250 appareils par la voix de Shri N. Chandrasekaran, le patron de Tata.

Lire aussiLe trafic aérien international va se rapprocher de son niveau d'avant crise en 2023

Dans le détail, cela représente pour Airbus un total de 210 monocouloirs A320neo et 40 long-courriers A350 pour concurrencer la compagnie low-cost Indigo. Boeing n'est pas en reste puisque la commande passée à Airbus doit être suivie d'une autre commande du même ordre de grandeur au profit de Boeing, selon des informations de la presse.

De nombreux leviers de croissance

Au-delà de la concurrence d'Indigo sur le marché domestique, ces avions doivent permettre à Air India de rivaliser avec les compagnies étrangères, notamment du Golfe comme Emirates. La compagnie de Dubaï, rivale d'Air India, est l'une des plus puissantes en Inde.

Lire aussiBoeing livre son dernier 747, l'avion qui a démocratisé le transport aérien

Cette commande record reflète aussi le dynamisme et la montée en puissance de l'Inde. Le poids démographique du pays, dont la population va dépasser cette année celle de la Chine pour devenir la première au monde, et l'augmentation de sa classe moyenne sont autant de leviers de croissance des vols intérieurs, rendus incontournables par le mauvais état des infrastructures terrestres.

(avec AFP et Reuters)