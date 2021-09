Sous-marins : Joe Biden torpille le "contrat du siècle" de la France en Australie

Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie ont confirmé mercredi la constitution d'un nouveau partenariat de sécurité et de défense dans le cadre duquel Washington et Londres vont aider l'Australie à se doter de sous-marins à propulsion nucléaire. Le nouveau partenariat (appelé "AUKUS") reposera sur un partage d'informations et une intégration technologique et industrielle accrue en matière de défense, ont expliqué le président américain Joe Biden et les Premiers ministres britannique Boris Johnson et australien Scott Morrison lors d'un sommet en visioconférence. "La première grande initiative de (ce nouveau pacte appelé) +AUKUS+ sera de livrer une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire à l'Australie", a expliqué Scott Morrison.

"Sur la base de notre histoire commune de démocraties maritimes, nous nous engageons dans une ambition commune pour soutenir l'Australie dans l'acquisition de sous-marins à propulsion nucléaire", selon un communiqué commun des trois partenaires.

Les trois dirigeants se sont donc engagés à coopérer dans ce cadre pour permettre à l'Australie de s'équiper de sous-marins à propulsion nucléaire, mieux adaptés selon eux à l'évolution des menaces dans le Pacifique, où la Chine se montre de plus en plus ambitieuse. Pour autant, l'Australie ne cherche pas à se doter de l'arme nucléaire, a assuré Scott Morrison, alors que les trois dirigeants ont promis d'agir dans le respect des accords internationaux de non-prolifération. Il s'agit d'un revirement à 180 degrés pour l'Australie, qui avait commandé à la France douze sous-marins à propulsion classique de la classe Barracuda, à l'issue d'une compétition avec l'allemand TKMS (ThyssenKrupp Marine Systems) et le consortium japonais Mitsubishi/Kawasaki.

Résiliation du contrat avec Naval Group

Cette annonce devrait être suivi par la résiliation du contrat de douze sous-marins développés et conçus par Naval Group, une commande estimée à 56 milliards d'euros sur 50 ans, surnommée le "contrat du siècle" lors de sa signature en 2019. "La France demeure un partenaire-clef dans la zone indo-pacifique", a assuré mercredi Joe Biden, ce qui ne devrait guère consoler Paris, qui avait conclu en 2019 un "partenariat stratégique" avec l'Australie. Depuis de longs mois, le contrat signé avec Naval Group était très critiqué en Australie par l'opposition à Scott Morrison.

La décision de l'Australie constitue une "grande déception" pour Naval Group, a réagi mercredi l'industriel de défense français, qui voit une partie du contrat de 50 milliards de dollars australiens (31 milliards d'euros) torpillé par cette annonce. "Le Commonwealth d'Australie n'a pas souhaité engager la phase suivante du programme, ce qui est une grande déception pour Naval Group qui proposait à l'Australie un sous-marin conventionnel de supériorité régionale avec des performances exceptionnelles", a affirmé le groupe dans une déclaration transmise à l'AFP.