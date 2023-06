Airbus enfonce Boeing au premier jour du Bourget : 533 commandes d'avions à...0

Au cours d'une journée relativement calme, Airbus a animé les débats avec la plus grande commande de l'histoire pour un seul type d'avion, quand Boeing s'est tenu en retrait. Chez les motoristes, la journée a également été relativement tranquille.

Avionneurs

La première manche est assurément pour Airbus. En une seule commande, l'avionneur européen a plié le match pour cette journée inaugurale du salon du Bourget : 500 appareils de la famille A320 NEO pour la compagnie low cost indienne Indigo. Le prix catalogue avoisine les 55 milliards de dollars (Airbus ne donne plus de prix catalogue officiels depuis 2018) et les livraisons sont prévues entre 2030 et 2035.

Airbus a aussi signé un contrat avec la low cost d'Etat saoudienne Flynas pour 30 A320 NEO, pour un prix catalogue de plus de 3,3 milliards de dollars.

Enfin, le constructeur a reçu une commande de trois A350 de la part d'Air Mauritius, qui souhaite étendre son réseau en Europe et en Asie du Sud, pour près de 900 millions de dollars au prix catalogue.

Boeing n'a fait aucune annonce en cette première journée. De même pour l'avionneur brésilien Embraer.

Motoristes

CFM International :

La compagnie britannique Jet2 a commandé au moins 70 moteurs LEAP-1A pour motoriser les 35 Airbus A320 NEO commandés fin 2022 (avec des options pour 36 avions de plus), y compris des moteurs de rechange. Les livraisons sont prévues à partir de 2028. Un contrat de services à long terme est associé à cette commande.

Pratt & Whitney :

La compagnie mexicaine Volaris a passé une commande de PW1100G pour motoriser jusqu'à 64 Airbus A321 NEO, en plus de celles déjà passées pour 153 appareils de la famille A320 NEO.