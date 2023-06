La low-cost indienne Indigo signe une commande pharaonique de 500 Airbus A320 NEO pour atteindre une flotte de plus de 1.200 avions

Ca y est, le salon du Bourget est enfin lancé. Indigo vient de frapper un grand coup en posant la première méga-commande sur la table. Certes, ce n'est pas une surprise car elle était fortement attendue, mais c'est du lourd : la compagnie low-cost indienne fait l'acquisition ferme de pas moins de 500 appareils de la famille A320 NEO auprès d'Airbus. Bien que le constructeur européen ne diffuse plus depuis 2018 de prix catalogue - qui sont très éloignés mais permettent de donner un ordre de grandeur - le montant pourrait se situer entre 55 et 65 milliards de dollars. Les avions seront livrés entre 2030 et 2035.

La compagnie indienne, dirigée par l'ancien patron de KLM, Pieter Elbers, doit aussi s'engager pour 25 long-courriers 787 ou A350.

Croissance vertigineuse

Avec cette commande, Indigo pourrait potentiellement voir sa flotte dépasser la barre des 1.000 avions de nouvelle génération et même au-delà. Elle a déjà passé des contrats à Airbus pour 340 exemplaires d'A320 NEO et 390 d'A321 NEO. Avec ces 500 appareils de plus, cela donne un total de 1.230 avions sans compter les futurs long-courriers. Soit largement plus que les flottes des trois géants mondiaux du secteur, Delta, American et United (900 appareils chacune). Ou encore du roi du low-cost européen, Ryanair, qui va exploiter 565 avions - d'ancienne et de nouvelle génération - cet été et compte en recevoir 300 de plus d'ici à 2034 (avec une partie de renouvellement).

Pour l'instant, Indigo est encore loin de ces chiffres. Elle n'a reçu pour l'instant que 168 A320 NEO et 85 A321 NEO. Elle exploite également encore une vingtaine d'A320 de première génération, mais qui sont appelés à sortir du service.

Pour absorber cette croissance, Pieter Elbers mise sur la taille et la jeunesse de la population indienne, avec 732 millions de jeunes en Inde contre 528 millions en Chine. Il entend aussi profiter d'une offre locale encore faible. Lors de l'assemblée générale de IATA, il a rappelé que l'Inde ne comptait que 0,5 avion par million d'habitants, contre 3,1 en Chine, 15 dans l'Union européenne et 30 aux Etats-Unis. Et ce, malgré l'arrivée de 100 nouveaux avions dans le pays chaque année.