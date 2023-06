Aéronautique : la crise est finie, le salon du Bourget s'ouvre en pleine croissance

Une fois n'est pas coutume, l'aviation est au centre de l'actualité. Alors que la fin de semaine a été marquée par le Paris Air Forum et les annonces d'Emmanuel Macron sur la filière des carburants aériens durables (SAF) et l'avion bas-carbone, le salon du Bourget ouvre ses portes ce lundi. Malgré quatre ans d'absence dus à la crise du Covid, il est désormais acquis qu'il ne s'agit plus d'un salon de reprise mais bien d'un salon de croissance. Cette 54e édition devrait d'ailleurs battre des records d'affluence avec pas moins de 320.000 visiteurs professionnels et grand public attendus sur une semaine.

Lire aussiGuillaume Faury (Airbus) : « Nous allons atteindre la neutralité carbone en 2050 »

Une formidable demande d'avions

La raison est simple : tous les indicateurs de croissance du transport aérien sont au vert. Sur les premiers mois de l'année, l'Association internationale du transport aérien (IATA) indique que le trafic continue de progresser fortement. En avril, l'activité globale est revenue à plus de 90 % de son niveau d'avant la pandémie. Sur le trafic domestique uniquement, le palier est déjà franchi. Sur l'international, l'Amérique du Nord est également revenue au niveau de 2019 et toutes les autres régions du monde sont en train de rattraper leur retard. Et cela devrait se traduire sur le plan financier. Lors de son assemblée générale, l'IATA a multiplié par trois ses prévisions financières pour l'année en cours : les compagnies aériennes devraient engranger près de 10 milliards de dollars de profits cumulés en 2023.

Et d'aucuns pensent que cela va continuer. Lors du Paris Air Forum, Willie Walsh, le directeur général de l'IATA, a déclaré : « De 2010 à 2019, l'industrie a connu une croissance annuelle de 6,5%. C'est à mon sens le chiffre minimum auquel on peut s'attendre pour les dix prochaines années ». Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus, voit même au-delà : « La vraie question c'est : est-ce qu'il y a une limite à la croissance du secteur ? Nous faisons face à une demande énorme de la part de la société civile, à la fois pour les loisirs et les affaires. Nous avions prévu qu'il faudrait 40.000 nouveaux avions pour les vingt prochaines années ». Et Boeing fait état du même ordre de grandeur dans ses prévisions.

Lire aussi« Dire que dans la prochaine décennie les avions voleront tous à l'hydrogène est un rêve » (Tim Clark, Emirates)

Outre la hausse continue de la demande, les impératifs de la transition écologique - mais aussi les potentiels gains économiques - encouragent fortement les compagnies à renouveler leurs flottes actuelles pour des appareils de nouvelle génération offrant des réductions significatives de consommation de carburant et donc d'émissions de CO2. « Sur les 24.000 appareils qui volent, il y en a seulement 20 à 25 % d'avions modernes, qui consomment 20% de moins et qui sont certifiés pour incorporer jusqu'à 50% de carburants d'aviation durables (SAF) aujourd'hui », a expliqué Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus au Paris Air Forum. La décarbonation a d'ailleurs été érigée comme l'un des axes majeurs de ce 54e salon du Bourget. Les annonces d'Emmanuel Macron, avec des investissements publics dans les SAF et dans la recherche technologique vont dans ce sens.

Lire aussi« La décarbonation de l'aviation n'est plus un rêve » (Agnès Pannier-Runacher)

Les avions de 2030 voleront encore en 2050

Cette flotte de demain sera la conséquence des commandes d'avions d'aujourd'hui. Et plusieurs compagnies ont déjà pris les devants. Les méga-commandes se sont multipliées ces derniers mois (même si la plupart ne sont pas encore inscrites formellement dans le carnet de commandes) : fin 2022, United a acheté 100 Boeing 787 (plus 100 en option), en février, Air India a opté pour 250 Airbus et 220 Boeing, en mars l'Arabie saoudite a choisi le 787 pour ses compagnies Saudia et Riyadh Air avec 78 appareils fermes assortis de 43 options, en mai Ryanair s'est enfin engagée pour 150 exemplaires fermes de 737 MAX 10 et autant en option.

D'autres groupes ont déjà annoncé leurs intentions : Turkish Airlines négocie avec Airbus et Boeing pour l'achat de 400 appareils monocouloirs de type 737 MAX et A320neo, ainsi que 200 long-courriers. Sur ce segment, le groupe turc veut principalement des Boeing 787 ou des Airbus A350, mais désire également 25 à 30 très gros porteurs de la gamme du 777X ou de l'A350-1000. La compagnie indienne IndiGo, dirigée par l'ancien patron de KLM, Pieter Elbers, négocie avec Airbus l'achat de 500 monocouloirs de la famille A320 NEO, et 25 long-courriers 787 ou A350.

Lire aussi600 avions : la commande pharaonique que va signer Turkish Airlines pour devenir l'un des leaders du transport aérien mondial

Riyadh Air veut également acquérir une flotte de moyen-courriers, qui pourrait se situer entre 150 et 175 appareils. « Je ne donnerai pas de chiffres précis, mais il s'agira d'une commande importante », avait indiqué Tony Douglas, directeur général de la compagnie, à La Tribune début juin. Il espère ainsi la conclure dès cette année. La low-cost turque Pegasus Airlines, en pleine croissance, devrait aussi bouger rapidement pour pouvoir profiter de l'agrandissement en cours de l'aéroport d'Istanbul. Enfin Delta Air Lines doit remplacer sa soixantaine de Boeing 767 encore en flotte, probablement par des Airbus A330 ou des A350.

Dans une présentation il y a quelques jours, le cabinet AlixPartners insistait sur l'importance pour les compagnies, au vu des perspectives de croissance de la demande, de sécuriser des positions dans les carnets de commandes pour des livraisons qui s'étaleront jusque dans les années 2030. Quitte à basculer une partie de ces commandes vers les futures générations d'appareils qui arriveront à l'horizon 2035.

Lire aussiA peine lancée, la compagnie Riyadh Air vise 100 destinations d'ici 2030

Vers des commandes massives au Bourget ?

Quoi de mieux que le salon du Bourget pour annoncer des commandes ? Sur ce point les avis sont partagés. Certains pensent que l'on va retrouver les effets d'annonces observés dans le passé, avec des contrats restés secrets jusqu'au salon. C'est le cas notamment du cabinet AlixPartners qui s'attend à un grand nombre d'annonces. Si Air India, Riyadh Air ou Ryanair venaient à confirmer leurs contrats au Bourget, les chiffres grimperaient tout de suite très rapidement. Pour autant, ces commandes sont déjà connues. De même pour Indigo : même si aucun accord n'a été annoncé jusqu'ici, l'ordre de grandeur de cette future commande d'A320 NEO n'a plus rien de secret. Mais la barre des 1.000 appareils vendus serait largement franchie.

De véritables nouvelles commandes devraient tout de même tomber à en croire un analyste. Ce pourrait être notamment le cas chez Air France-KLM. Interrogé au Paris Air Forum, Benjamin Smith, directeur général du groupe, a répondu qu'il envisageait d'acheter de nouveaux modèles long-courriers. Sans donner de chiffres précis ni rien annoncer de définitif, il affirmé qu'il regardait du côté de l'A350-1000, ainsi que des Boeing 777X et 787-9. Sans rivaliser avec les chiffres astronomiques des compagnies indiennes ou turques, certains s'attendent à une annonce sur le salon. Avec la nouvelle stratégie intégrée du groupe, les appareils ne seraient pas forcément affectés à Air France ou KLM pour le moment, mais les deux compagnies vont avoir besoin de nouvelles capacités : la compagnie néerlandaise est sans doute la plus demandeuse pour faire face aux restrictions sur l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, tandis que la compagnie française se doit de réfléchir activement au remplacement de ses premiers 777-300ER qui atteignent les 20 ans de service.

Lire aussiBenjamin Smith, le patron d'Air France-KLM, pointe la menace de Turkish Airlines

Les salons ne sont plus forcément le point d'orgue d'antan

D'autres sont plus mesurés. Comme l'a rappelé Guillaume Faury : « Cela fait quatre ans que nous n'avons pas eu de salon du Bourget. Tout le monde va regarder les grandes commandes. Mais l'habitude de tout concentrer au moment des salons a été un peu perdue. Donc je ne suis pas sûr que nous ayons exactement la même dynamique qu'avant le Covid. » Un point de vue partagé par certains connaisseurs en amont du salon.

De fait, Ahmet Bolat, le président du conseil d'administration et du comité exécutif de Turkish Airlines, a d'ores et déjà annoncé que sa commande ne serait pas finalisée au Bourget mais plus tard lors d'un événement à Istanbul. Et Tony Douglas a confié à La Tribune que la commande de monocouloirs de Riyadh Air arriverait également plus tard dans l'année.

Lire aussiLe moteur open rotor de CFM International monte dans les tours pour séduire Airbus

Prudent, Airbus n'entend néanmoins pas gâcher l'ambiance. Toujours au Paris Air Forum, Guillaume Faury a déclaré : « Nous voyons quand même qu'il y a des grandes commandes qui se préparent et que les négociations s'accélèrent, se tendent dans les semaines et les jours qui précèdent le début du salon. Nous avons à nouveau cette adrénaline des commandes pour le salon. »

Fin stratège, Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus, a profité d'une rencontre avec la presse pour annoncer que l'avionneur venait de conclure la vente de 60 appareils de la famille A320 NEO avec un loueur, ainsi que de 10 A350 avec une compagnie majeure. Le nom des clients ne sera pas dévoilé pour le moment, mais les commandes seront bien inscrites dans le carnet de commandes de juin. De quoi parer à d'éventuelles désillusions. Il faut dire que le salon du Bourget reste un moment charnière pour Airbus, qui joue à domicile. D'autant qu'il n'a engrangé que 178 commandes brutes au cours des cinq premiers mois de l'année, contre 223 pour Boeing (dont 15 appareils qui seront convertis en ravitailleurs militaires).

Lire aussiProduction d'avions : début d'année poussif pour Airbus

Dans tout ça, il faut produire

Commandés au Bourget ou non, l'enjeu de ces prochaines années sera d'arriver à produire cette formidable quantité d'appareils. « Offrir des capacités suffisantes pour soutenir cette croissance va représenter un vrai défi », a ainsi concédé Willie Walsh au Paris Air Forum. C'est d'autant plus sensible que la supply chain souffre toujours depuis la crise et cela perturbe la capacité des avionneurs et des motoristes à remonter en cadence. Alors qu'Airbus se projette depuis plusieurs années déjà vers des niveaux de production inédits, désormais repoussés à 2026, il peine pour l'instant à retrouver ses capacités d'avant la pandémie.

Malgré des améliorations, les tensions devraient se prolonger jusqu'en 2025 ou 2026. La supply chain peine en premier lieu à retrouver des bras et des cerveaux, après avoir perdu de nombreux salariés expérimentés avec les départs massifs pendant la pandémie. La pyramide des âges dans l'industrie, notamment aux Etats-Unis, pourrait conduire à de nombreux départs à la retraite dans les dix ans à venir. Le recrutement est ainsi considéré comme une priorité absolue pour ce salon du Bourget, aux côtés de la décarbonation déjà citée.