Airbus Helicopters signe une commande importante en Arabie Saoudite

Et de deux commandes pour Airbus Helicopters. La tournée d'Emmanuel Macron au Moyen Orient (Émirats Arabes Unis, Qatar et Arabie Saoudite) a permis à Airbus Helicopters de garnir son carnet de commandes. Après les 12 Caracal aux Émirats Arabes Unis (EAU), le constructeur de Marignane a obtenu une nouvelle commande de 26 hélicoptères civils (20 H145 avec cinq pales et 6 H160) de la part de la société saoudienne The Helicopter Company (THC), créée par le Fonds d'investissement public (PIF). C'est le seul fournisseur de services d'hélicoptères autorisé à exploiter depuis 2019 des vols commerciaux en Arabie saoudite.

"L'accord a été signé par Raid Ismail, président du directoire de THC et Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters, en présence de Khalid Al Falih, ministre de l'Investissement et de Franck Riester, ministre délégué au Commerce extérieur et à l'Attractivité économique", a précisé samedi le communiqué d'Airbus Helicopters.

Airbus Helicopters avait déjà signé en 2020 une commande de 10 H125 auprès de ce nouveau client, l'opérateur saoudien The Helicopter Company (THC). Cette nouvelle commande contribuera à l'expansion de la flotte de THC avec des appareils dotés de moteurs compatibles avec les biocarburants. THC a été créé par l'État saoudien dans le cadre de sa stratégie et de sa vision 2030 visant à développer de nouvelles filières économiques afin de répondre à la demande croissante de services dans le tourisme de luxe et de transport aérien.