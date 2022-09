Airbus arrache un gros client chinois à Boeing : l'A320 NEO déloge le 737MAX chez Xiamen Airlines

Air France-KLM et Qantas qui passent chez Airbus, Allegiant Air et IAG qui basculent du côté de Boeing, la fidélité à un constructeur n'est plus de mise dans le moyen-courrier. C'est désormais au tour de Xiamen Airlines de tourner sa veste. Pourtant opérateur exclusif de Boeing, la compagnie chinoise vient de signer une commande ferme pour 40 appareils de la famille A320 NEO d'Airbus. Le contrat a été passé par sa société-mère China Southern Airlines, le 22 septembre, et vient s'ajouter aux exemplaires déjà commandés par cette dernière il y a quelques mois. Le constructeur européen renforce ainsi un peu plus sa mainmise sur le marché chinois du moyen-courrier.

C'est un coup dur pour Boeing car Xiamen Airlines ne se contente pas de changer de constructeur à l'occasion d'un renouvellement de flotte. En effet, elle était déjà cliente du 737 MAX avec dix appareils réceptionnés et 30 de plus en commande. Mais l'avion ne lui convient visiblement plus : sa flotte est toujours parquée depuis mars 2019 et le deuxième accident mortel du 737 MAX, en dépit de la levée des restrictions chinoises sur l'appareil depuis fin 2021. En avril dernier, la compagnie avait pourtant entamé des modifications en vue de la remise en vol de la flotte, mais sans donner de calendrier de remise en service.

Lire aussiAirbus frappe fort en Chine en raflant près de 300 commandes d'A320 NEO

Des livraisons rapides

La commande comprend vraisemblablement des A320 NEO et des A321 NEO, mais la répartition n'est pas précisée. Selon China Southern Airlines, le prix catalogue des 40 avions est compris entre 105 et 136 millions de dollars en fonction des modèles, pour un total de 4,85 milliards de dollars. Il seront livrés entre 2024 et 2027, soit relativement rapidement au vu de la très forte demande actuelle pour obtenir une position dans la file d'attente pour les moyen-courriers d'Airbus.

Selon China Southern Airlines, cette commande doit permettre à Xiamen Airlines de « sécuriser son développement stratégique, continuer à stimuler l'ajustement structurel de sa flotte, maintenir un rythme régulier d'introduction des avions de la famille A320 NEO » en concordance avec son plan quinquennal.

Également cliente du 737 MAX, China Southern ne semble plus véritablement compter sur l'appareil de Boeing non plus, malgré des vols d'essais tenus ces derniers mois. Elle a ainsi signé un contrat ferme avec Airbus en juillet dernier pour 96 appareils de la famille A320 NEO, pour un montant de plus de 12 milliards de dollars aux prix catalogue et des livraisons là aussi entre 2024 et 2027.

Lire aussiAir France poursuit le développement à marche forcée de Transavia : les premiers Airbus A320 NEO arrivent l'an prochain

Mainmise du NEO en Chine

L'annonce de cette commande était coordonnée avec celles de trois autres compagnies chinoises pour un total de 292 appareils : China Southern donc avec 96 exemplaires, mais aussi China Eastern Airlines (100), Air China (64) et sa filiale Shenzhen Airlines (32). De quoi définitivement entériner la domination de l'A320 NEO en Chine face au 737 MAX de Boeing.

Le constructeur américain a certes vendu près de 200 exemplaires de son avion moyen-courrier dans le pays, mais il n'y a plus conclu de contrat depuis 2016 si ce n'est trois appareils pour le loueur ICBC Leasing. En face, Airbus a désormais engrangé plus de 600 commandes dans le pays. Surtout, avec l'apport des avions en location, ce sont près de 500 appareils de la famille A320 NEO qui sont en service dans le pays.