Ariane 6 : les trois enjeux cruciaux du vol inaugural

Neuf mois qu'aucun lanceur européen n'a décollé du Centre spatial guyanais (CSG) après le dernier vol de Vega (8 octobre 2023). Neuf mois que l'Europe a perdu son autonomie stratégique en matière d'accès à l'espace. Neuf mois enfin que les satellites européens n'ont d'autres solutions que de monter à bord du lanceur américain de SpaceX (Falcon 9). Neuf mois de trop... La date du 9 juillet pourrait être considérée comme une libération pour l'Europe spatiale si le vol inaugural d'Ariane 6 se révélait être un succès complet. Ce qu'une grande majorité de l'écosystème spatial européen espère.

Un succès balaierait toute une période cauchemardesque qui s'est étalée sur quatre ans et qui a été provoquée par toute une série d'aléas imprévisibles (Covid-19 et fin de Soyuz à Kourou après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022) et par des décisions catastrophiques, dont certaines dès l'origine du programme Ariane 6. Résultats, des retards à répétition et une mauvaise anticipation entre la fin d'Ariane 5 et l'arrivée d'Ariane 6. Sans oublier enfin les dysfonctionnements techniques majeurs des lanceurs de la famille Vega fabriqués par l'italien Avio. Tous ces problèmes ont pulvérisé la souveraineté de l'Europe en matière d'accès à l'espace.

Enjeux stratégiques et de compétitivité

Premier grand enjeu de ce vol d'Ariane 6, un enjeu stratégique. Sans accès à l'espace, l'Europe et ses pays, sont à la merci de puissances spatiales - alliées ou pas -, qui peuvent ne pas autoriser la mise en orbite d'un satellite. De conception entièrement nouvelle, Ariane 6, a été développée et conçue pour succéder à Ariane 5 en tant que système de lancement européen de charges lourdes. En dépit des divergences des États membres de l'Agence spatiale européenne (ESA), ce nouveau lanceur doit être au moins jusqu'au début des années 2030, le vaisseau amiral de l'Europe qui lui garantira cet accès à l'espace.

Au-delà de cet enjeu stratégique, Ariane 6 doit résoudre un enjeu de compétitivité. Un enjeu complexe tant les exigences des 22 pays membres de l'ESA sont contradictoires. La raison principale : un retour géographique est imposé par les règles de l'ESA - un Etat qui finance un programme doit recevoir en retour sa part de charge de travail. Sans oublier l'inflation qui a surenchéri les prix des fourniseurs. Ce qui a plombé la compétitivité du modèle économique. Pourtant, il est fortement soutenu par l'Allemagne, qui, en même temps est l'un des premiers pays à exiger plus de compétitivité au maître d'œuvre d'Ariane 6, ArianeGroup.

Il faut dire que Berlin a bien profité de ce modèle en récupérant des nombreuses technologies développées par la France, dont le moteur Vinci. Et en même temps, Berlin soutient aujourd'hui ses startup (Isar Aerospace, RFA One...), qui ont logiquement l'ambition à moyen et long terme de tuer ArianeGroup, pourtant fortement implantée en Allemagne. A la conférence de Séville, le constructeur du missile balistique M51 et d'Ariane 6 s'est engagé avec l'ensemble de la chaine de fournisseurs, sur une baisse de prix d'Ariane 6 de 11 % par rapport à Ariane 5.

Enjeu opérationnel

Grâce à la capacité de réallumage de son étage supérieur, Ariane 6, qui sera plus agile qu'Ariane 5, est adaptée à des missions multiples (GEO et LEO), comme la mise en orbite de constellations de satellites. Cette capacité lui permettra de lancer des programmes européens de navigation, d'observation de la Terre, de science et de sécurité. Avec ce vol de démonstration, Ariane 6 devra démontrer qu'elle sait réaliser les mêmes missions qu'Ariane 5 et qu'elle est capable d'assurer des missions à deux réallumages de son étage supérieur. Ce qui sera le cas avec le satellite d'observation militaire français CSO3 lors de sa deuxième mission à la fin de cette année.

« Il y a plusieurs degrés de succès. Le premier, c'est de démontrer ce que sait faire Ariane 5 et la démonstration pleine d'Ariane 6, si on en arrive à faire le réallumage et la deuxième phase propulsée de l'étage supérieur », a expliqué le 25 juin le directeur du transport spatial, Toni Tolker-Nielsen.

Ce vol permettra à ArianeGroup et sa filiale Arianespace d'entrer dans la phase d'opération d'exploitation commerciale du lanceur. Après les deux vols en 2024, six lancements sont prévus en 2025, puis en 2026, huit lancements. Après Ariane 6 va entrer dans une phase stabilisée avec en moyenne neuf lancements par an dans les années 2027, 2028 et 2029. « Ariane 6 a été conçue pour permettre jusqu'à douze lancements par an », a rappelé le directeur des programmes civils d'ArianeGroup, Franck Huiban. Les installations de lancements et industrielles permettront, dans les périodes les plus intenses, de pouvoir réaliser deux lancements dans un intervalle de deux semaines. Il n'y a plus qu'à...