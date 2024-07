Vol inaugural d'Ariane 6 : entre confiance et peur bleue à Kourou

A Kourou, ça balance entre confiance et « peur bleue », selon l'expression du directeur du transport spatial à l'Agence spatiale européenne (ESA) Toni Tolker-Nielsen lors d'un point de presse le 25 juin. Confiance et optimisme parce que toutes les équipes, qui ont travaillé sur le programme Ariane 6 (ESA, CNES, ArianeGroup, notamment), ont la conviction qu'elles ont vérifié tout ce qui pouvait l'être avant le vol inaugural d'Ariane 6, que toute l'Europe attend. « Peur bleue » parce que cela reste un vol inaugural avec sa part de risques, et, donc de mystères, comme par exemple le comportement de l'étage supérieur propulsé dans une gravité très faible. « Tout le monde reste modeste devant la complexité du système (Ariane 6, ndlr) et devant les risques, qui de toute façon ne peuvent pas disparaître », a reconnu le directeur des programmes civils d'ArianeGroup, Franck Huiban. Ariane 6, de conception entièrement nouvelle, a été développée pour succéder à Ariane 5 en tant que système de lancement européen de charges lourdes.

« Quelle est l'ambiance ? Est-ce que nous sommes stressés ? Je dirais que je suis confiant, très excité et enthousiaste à 96 % et, puis, il y a 4 % de nervosité et de peur bleue », a souligné Toni Tolker-Nielsen.

Stress enfin parce que ce vol de démonstration est vraiment crucial pour l'Europe. En cas de succès du vol d'Ariane 6, les Européens vont enfin retrouver l'autonomie stratégique en matière d'accès à l'espace après la période cauchemardesque qu'a vécu depuis 2020 la filière lanceur européenne : Covid-19, retards à répétition d'Ariane 6 et fin de l'exploitation d'Ariane 5, déboires techniques des lanceurs de la famille Vega et arrêt des lancements de Soyuz à Kourou en raison de la guerre en Ukraine. « C'est très important pour l'ensemble de l'Europe et son ambition spatiale », a d'ailleurs rappelé la directrice du transport spatial au CNES, Carine Leveau.

Conscience des risques

« C'est tout le charme d'un premier lancement », a résumé début juin sur BFM Business le président du CNES. Philippe Baptiste avait également rappelé que 47% des premiers vols (mini-lanceurs compris) se terminent par un échec comme celui du lanceur japonais H3 (mars 2023). Ou comme celui d'Ariane 5, le 4 juin 1996, il y a plus de 28 ans, quand le lanceur européen a explosé en vol seulement 36,7 secondes après le décollage... Le ratio d'échecs chute à un lanceur sur cinq pour les constructeurs historiques. « Tout le monde a conscience des enjeux liés et des risques liés à un vol inaugural. Tout le monde est donc conscient du risque d'échec. (...) Il faut accepter un risque résiduel » sur ce qui n'est pas complètement maîtrisable, a pour sa part souligné Franck Huiban. « Mettre en œuvre un lanceur cryogénique, c'est compliqué. C'est une technologie qui est très sensible et il nous l'a montré par le passé », a rappelé Carine Leveau

Pour autant, les équipes ont tout fait pour n'avoir aucun regret au moment du lancement d'Ariane 6. Et, selon Franck Huiban, elles y ont mis beaucoup d'énergie pour permettre à ce programme d'aboutir. « Je perçois dans toutes les équipes autour de moi un niveau de confiance très élevé et une envie très forte d'aller au vol », a-t-il le patron des programmes civils d'ArianeGroup. Carine Leveau a également constaté « cette énergie positive ». « J'ai eu la chance d'être à la répétition générale (20 juin, ndlr) et j'ai pu voir une équipe soudée quelle que soit la société d'appartenance et très concentrée sur le même objectif », a-t-elle relevé. D'une façon générale, elle a perçu « le souci de bien faire et une forte concentration des équipes dans cette phase finale pour ne rien oublier, s'assurer que tout ce qu'ils voulaient vérifier l'a été correctement et mettre toutes les chances du bon côté parce que nous sommes tous conscients que c'est une opération à risques évidemment ».

Et si...

Et si cela terminait par un échec ? Toni Tolker-Nielsen a assuré que ce n'était « pas la fin du programme si cela se passait mal ». Le directeur du transport spatial à l'ESA semble prêt à tenter « un deuxième vol de démonstration relativement vite » une fois réalisées les investigations en vue de trouver les causes du dysfonctionnement et effectuées les actions correctives. « On a le deuxième modèle de vol », a-t-il expliqué. ArianeGroup a effectivement déjà engagé la production des modèles de vols suivants. Le site des Mureaux a par exemple déjà stocké les réservoirs de la sixième Ariane 6. Et puis, si l'Europe souhaite tant imiter le modèle SpaceX, elle a l'obligation de rebondir comme Elon Musk a su le faire après ses multiples échecs au début de son aventure spatiale.