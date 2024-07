« Il faut absolument lancer Ariane 6 avant le 31 juillet » (Toni Tolker-Nielsen, ESA)

LA TRIBUNE - Le décollage d'Ariane 6 est-il toujours prévu le 9 juillet ?

TONI TOLKER-NIELSEN - Oui. Il y a quelques jours, nous avons terminé la répétition générale de tout le système lanceur. Une répétition où nous avons réalisé le remplissage en ergols du lanceur dans le cadre d'une chronologie complète allant jusqu'à quelques secondes avant le décollage. Elle nous a permis de valider toutes les opérations au sol et sur le lanceur, notamment de tester le logiciel du lanceur et le banc de contrôle. Cette répétition générale s'est très bien passée. A ce jour (vendredi 5 juillet, date de l'interview), il n'y a aucun problème pour effectuer le vol inaugural d'Ariane 6. Nous avons également travaillé sur le changement de deux ou trois équipements qui étaient jugés suffisants pour effectuer ce test, mais insuffisants pour le vol inaugural. Nous réalisons également quelques modifications sur le pas de tir où nous avons constaté que certaines protections thermiques devaient être changées. Elles se sont extrêmement bien déroulées.

On pourrait dire : enfin le premier vol...

... Mais nous sommes fin prêts pour le vol le 9 juillet. Ce qui est assez remarquable. Car depuis novembre 2023, nous avons tenu notre fenêtre de lancement qui s'étale du 15 juin à fin juillet. Quand on regarde sept mois en arrière, nous sommes pile dans la fenêtre de ce vol. Nous sommes même arrivés à stabiliser le planning bien avant le mois de novembre. Aujourd'hui, nous sommes très focalisés sur le 9 juillet. Je suis très confiant sur cette date même si nous ne sommes pas à l'abri de la météo ou de derniers problèmes techniques qui pourraient contrarier cet agenda.

En cas de report le 9 juillet, quelle serait la procédure pour lancer avant le 31 juillet ?

Si ce n'est pas possible le 9 juillet, nous avons encore des fenêtres de lancement tout le mois de juillet. Prenons le cas où nous remplissons les lanceurs et nous ne pouvons pas lancer le 9 juillet : le vol serait décalé de 48 heures, soit un lancement prévu le 11 juillet. Si nous identifions des problèmes techniques, nous pouvons lancer jusqu'au 31 juillet.

Et après cette date ?

« Il » faut absolument lancer avant le 31 juillet. Après cette date, nous sommes obligés de faire une pause pour toutes les équipes sur place pour qu'elles prennent quelques semaines de vacances. Après, il faudra redémarrer toute cette machinerie extrêmement lourde. Cela veut dire que le vol inaugural prendrait un retard d'au moins quatre semaines (quatre à six semaines, ndlr). Il faut préciser que les équipes sur place en Guyane ont travaillé durement depuis plusieurs mois, y compris les week-ends, pour résoudre tous les problèmes de ce vol pour qu'il soit prêt dans la fenêtre comprise entre le 15 juin et le 31 juillet. Depuis plusieurs mois, elles ont effectué toutes les campagnes de tests, y compris les tests combinés. C'est grâce à leur travail acharné qu'il n'y a pas eu de nouvelle dérive de planning.

L'Europe va retrouver un accès indépendant à l'espace en cas de succès du premier vol d'Ariane 6. Quels sont les enjeux techniques et opérationnels de ce vol ?

Il faut rappeler que le lanceur est déjà qualifié au sol. Ce premier lancement reste un vol de démonstration même s'il reste des points techniques que l'on ne peut pas tester au sol comme le comportement des ergols en microgravité. C'est d'ailleurs une phase importante pour le réallumage du moteur Vinci. Lors de ce vol, il y aura donc plusieurs degrés de succès. Première phase, le fonctionnement du moteur Vulcain 2 avec l'allumage des boosters. Nous allons vérifier si le fonctionnement du Vulcain 2, qui va arracher le lanceur du pas de tir, s'est bien déroulé. Deuxième phase, la séparation entre l'étage supérieur et l'étage supérieur. Troisième phase, le premier allumage du moteur Vinci. Si ces premières phases se passent bien, on aura fait au moins aussi bien qu'une Ariane 5 ECA. Quatrième phase, réallumage de Vinci. Pour conférer une agilité supplémentaire à Ariane 6, nous avons la possibilité de réallumer Vinci. Ce premier vol va donc nous permettre de récupérer beaucoup de mesures, qui devront confirmer tous nos modèles (logiciels, thermiques, mécaniques...) et le bon fonctionnement du lanceur. Ce premier vol va également confirmer que ce lanceur se comporte tel qu'il a été développé et conçu, ou sinon, recaler certains modèles mathématiques pour améliorer son exploitation.

Quel est le nombre de vols prévus pour qu'Ariane 6 devienne un lanceur fiable et éprouvé pour les clients ?

C'est une bonne question ! Le domaine d'utilisation d'Ariane 6 est bien plus vaste par rapport à celui d'Ariane 5 ECA qui faisait pratiquement la même mission tout le temps (GTO). Grâce au premier vol d'Ariane 6, nous allons avoir plein d'enseignements et apprendre suffisamment. A la suite de l'analyse de ce premier vol, nous pourrons aller en confiance sur le deuxième vol.

Alors pourquoi Eumetsat, qui devait monter à bord d'une Ariane 62 pour son troisième vol prévu au printemps, a-t-elle cassé le contrat avec Arianespace pour SpaceX avant ce premier vol ?

Je ne comprends pas cette décision.

Eumetsat vous a-t-il expliqué cette décision ?

Pour l'instant, non.

Quels sont les éléments qui vous font dire que Eumetsat s'est trompé en ne faisant pas confiance à Ariane 62.

Je peux imaginer qu'ils se sont dit qu'Ariane 6 allait avoir encore du retard. Ariane 6 a du retard, c'est indéniable. Mais depuis plus de sept mois, nous avons tenu notre planning. Je ne sais pas sur quoi ils ont basé leur analyse des risques entre Ariane 62 (FM3) et Falcon 9, qui vole régulièrement. C'est à Eumetsat de répondre à cette question.

Estimez-vous qu'une telle annonce peu de temps avant le premier vol d'Ariane 6 relève du sabotage vis-à-vis d'Ariane 6 ?

« Je » ne sais pas quand Eumetsat a commencé à réfléchir à ce changement. C'est difficile de dire que c'est du sabotage. Je n'irai pas jusque là.

La préférence européenne, à l'image de celle aux Etats-Unis, n'est-elle pas vaine ?

Nous voulons qu'il y ait une préférence européenne pour les lanceurs développés en Europe. C'est fondamental. Notre marché institutionnel n'est pas très important. Il est donc crucial de donner une préférence européenne pour les satellites de l'ESA, de l'Union européenne, d'Eumetsat mais aussi des satellites nationaux (France, Allemagne, Italie, Espagne, etc...).

Avec cette nouvelle crise provoquée par Eumetsat, l'ESA et sa direction des lanceurs peuvent-elles imposer une préférence européenne ?

Nous ne pouvons pas imposer la préférence européenne même si cela fait très longtemps qu'on en parle. Dans toutes nos résolutions, l'ESA rappelle lors des conseils ministériels l'importance de la préférence européenne, y compris dernièrement à Séville. C'est même un des articles d'une résolution. Nous sommes en train de discuter avec l'Union européenne comme on pourrait l'imposer. C'est l'UE et non l'ESA, qui a le pouvoir législatif pour le faire. Jusqu'où veut-elle aller ?

Estimez-vous que les pays européens soient mûrs pour une telle décision ?

Il y a certaines règles comme par exemple en Allemagne. Quand certains pays européens achètent un service de lancement, ils sont obligés de lancer une compétition. L'Allemagne ne peut pas signer un accord qui l'engage à utiliser les lanceurs européens.

Sur la montée en puissance d'Ariane 6, vous espérez un deuxième vol d'ici à la fin de l'année avec CS3 ? Comment voyez-vous la montée en puissance d'Ariane 6 au-delà de ce deuxième vol ?

Aujourd'hui, Arianespace a dans son carnet de commandes 29 contrats de services de lancement signés suite à la décision d'Eumetsat de choisir Falcon 9. Les clients sont là. Ils attendent le premier vol d'Ariane 6 pour un grand nombre. Nous avons planifié une montée en puissance pour Ariane 6 avec deux vols cette année, dont le deuxième prévu en novembre ou en décembre. En 2025, nous avons programmé six lancements, puis en 2026, huit lancements. Après Ariane 6 va entrer dans une phase stabilisée avec en moyenne neuf lancements par an dans les années 2027, 2028 et 2029.

Avez-vous la possibilité d'aller jusqu'à douze lancements ?

Oui. Nous avons acheté une cadence contractuelle de 12 lancements par an en faisant attention au mix entre Ariane 62 et Ariane 64. Si on veut lancer un grand nombre d'Ariane 64, nous allons avoir un problème sur les livraisons des boosters, dont la cadence est plafonnée.

Quel est l'avenir d'Ariane 6 avec l'émergence de nouveaux opérateurs comme les allemands Isar Aerospace et RFA One ou espagnol PLD Space ? Comment voyez-vous le paysage des lanceurs européens en 2035 ?

Il est important d'abord de rappeler qu'Ariane 6 et Vega C sont des lanceurs, développés par l'ESA, qui vont permettre de garantir l'accès à l'espace à l'Europe. C'est à Séville que nous avons décidé cela et pour un certain temps. Nous avions validé un support européen pour l'exploitation d'Ariane 6 entre les vols FM16 et FM42 avec une cadence de neuf vols par an dans les années 2027, 2028, 2029. Les états membres ont également évoqué lors du sommet de Séville en 2023 la possibilité de proroger ce modèle d'exploitation après 2030. Un autre accord devra être négocié et sera basé sur des évaluations et des audits indépendants de l'ensemble de la chaîne industrielle. Un nouvel accord impliquerait de nouvelles réductions de coûts du côté de l'industrie et une réduction progressive des contributions financières des États.

Qu'est-ce qui se passe après?

Je ne sais pas encore. Mais, nous avons souhaité changer de paradigme sur la manière dont on gère l'accès à l'espace en Europe en introduisant plus de compétition. C'est dans ce cadre que nous avons lancé le projet « European launchers challenge », qui va tenter de faire émerger des startup européennes dans le domaine des lanceurs pour créer cette compétition. Elle va toutefois mettre du temps à se mettre en place. On peut imaginer une compétition vis-à-vis d'Ariane 6 au début des années 2030 ou au milieu des années 2030. Ce sera à ArianeGroup de faire en sorte qu'il soit compétitif. Notre objectif est d'introduire de la compétition mais sûrement pas de tuer Ariane 6.

L'Europe veut-elle imiter le modèle SpaceX, qui est complètement verticalisé, pour être plus compétitive ?

Je ne sais pas si le modèle verticalisé est meilleur que celui qui se base sur un réseau de fournisseurs à travers toute l'Europe. Je ne sais pas quel est le meilleur modèle pour l'Europe. Mais tous les modèles sont testés en Europe. Certaines startup verticalisent à l'image d'Isar Aerospace. RFA One a pour sa part des fournisseurs actifs dans l'industrie automobile dans sa région et produit très peu en interne. Après, on voit quelque chose de très intéressant quand on regarde MaiaSpace, qui utilise des fournisseurs spatiaux classiques dans toute l'Europe. Le groupe est français mais plus de 40 % des équipements sont achetés en dehors de France. L'ESA n'a imposé aucun des trois modèles. Je ne sais pas qui sera le gagnant.

Au final, que le meilleur gagne ?

Oui et je ne connais pas la bonne recette.