C'est Airbus Space qui posera les astronautes sur la Lune en 2024

Quand des astronautes se poseront sur la Lune en 2024, ils s'y rendront grâce au module de service européen. Il y aura donc un peu d'Europe sur la Lune en 2024. Mais ce n'est guère très satisfaisant pour une puissance comme l'Europe de monter une nouvelle fois sur le porte-bagage d'autres grandes puissances spatiales (États-Unis et Russie). Dans ce cadre, l'Agence spatiale européenne (ESA) a confié à Airbus Space un nouveau contrat pour la construction du troisième module de service européen (ESM) pour Orion, le vaisseau spatial américain doté d'un équipage. Une commande d'une valeur d' environ 250 millions d'euros.

"En concluant cet accord, nous montrons à nouveau que l'Europe est un partenaire solide et fiable dans le cadre du programme Artemis, a affirmé le directeur de l'exploration humaine et robotique à l'ESA, David Parker, cité dans le communiqué de l'ESA publié mardi. Le module de service européen est une contribution cruciale, qui favorise la recherche scientifique, le développement de technologies clés et la coopération internationale, mais aussi des missions exaltantes qui étendent la présence de l'humanité au-delà de l'orbite basse terrestre".

Retour sur la Lune

Le premier ESM a été remis en novembre 2018 à la NASA au Centre spatial Kennedy (Floride) en vue d'un vol non habité l'année prochaine (Artemis 1). Le deuxième, qui servira dans le cadre d'Artemis II pour un vol des astronautes autour de la Lune et de la Terre, est en cours de production dans le hall d'intégration d'Airbus Space, situé à Brême (Allemagne). Il sera livré dans la première moitié de 2021.

L'homme va donc retourner sur la Lune grâce au programme Artemis de la NASA, et l'ESM européen fournira tout ce qui sera nécessaire à la survie des astronautes pendant leur voyage dans le module d'équipage - eau, air, propulsion, électricité et une température confortable - et fera également office de châssis pour le véhicule spatial. En commandant ce nouveau ESM, l'ESA assure la continuité du programme Artemis. En 2024, la troisième mission Artemis emmènera des astronautes jusqu'au satellite naturel de la Terre. Ils seront les premiers à s'y poser depuis l'équipage d'Apollo 17, après une interruption de plus de cinquante ans.

Orion, une petite maison

Selon l'ESA, Orion est de la taille d'une petite maison : l'ESM européen, avec ses quatre mètres de hauteur et de diamètre, occupe le...