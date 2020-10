Ces quatre bombes à retardement sur le budget des armées en 2021

Jusqu'ici tout va bien pour le budget 2021 des armées mais... l'édifice pourrait se lézarder quelque peu en raison de quatre bombes à retardement qui pèsent sur le prochain exercice : commande de Rafale supplémentaires et du porte-avions de nouvelle génération (PANG), réparation du sous-marin nucléaire d'attaque Perle, et, enfin surcoûts supplémentaires des opérations extérieures (OPEX) et des missions intérieures (MISSINT). C'est clairement l'histoire habituelle de l'édredon qui a dû mal à rentrer dans la valise... Mais cela va obliger le ministère, qui subit ces dossiers, à faire de la haute voltige avec un budget (39,2 milliards d'euros) certes en hausse (1,7 milliard) mais qui a déjà dû mal à tout faire rentrer. Sans compter bien sûr le contexte budgétaire très particulier de 2021, année des déficits record : la guérilla entre Bercy et Brienne pourrait reprendre pour raboter un budget, qui a souvent par le passé servi de variable d'ajustement. Va y avoir du sport...

Le Rafale va brûler des crédits budgétaires

Une commande de Rafale pourrait faire un...