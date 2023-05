Comment le sous-traitant aéronautique Decomatic compte doubler ses recettes

Le petit groupe industriel Decomatic, spécialisé dans les pièces de visserie de haute précision notamment pour l'aéronautique et la Défense, vient d'entamer la troisième phase de son plan de transformation démarré en 2022. Baptisée Deco 3E, elle donnera lieu à un audit complet des méthodes et de l'organisation au sein de l'entreprise basée dans le sud de l'Indre-et-Loire à Sainte-Maure de Touraine. Objectif de ce programme d'excellence industrielle prévu pour durer 18 mois : l'optimisation des process, afin de tendre vers le « zéro défaut ».

« Decomatic, qui réalise vis, boulons, rondelles et raccords pour les secteurs économiques régulés, n'a pas droit à l'erreur ni en termes de qualité, ni en termes de délais, précise le PDG Olivier Boijoux. L'utilisation de métaux rares, comme le titane, ou d'alliages très performants tels que l'Inconel et l'acier-inox aéronautique nous conduit également à respecter une exigence maximale pour la fabrication de nos produits ».

Début 2024, la dernière séquence du plan donnera lieu à la construction d'un nouvel atelier destiné au traitement de surface des pièces. A la clé, un investissement de quelque 2 millions d'euros pour réaliser en interne cette étape de finition, actuellement externalisée, d'ici mi-2025. Dans ce cadre, Decomatic s'appuiera sur l'expertise du Centre technique des industries mécaniques (Cetim)

De grandes sociétés d'aéronautique et d'armements comme clients

Fondé en 1963, le sous-traitant tourangeau compte deux segments majeurs de clientèles. Les avionneurs comme Dassault Aviation, Airbus Helicopters et Boeing figurent en portefeuille, au même titre que Safran Electronics & Défense ainsi que le missilier MBDA. Dans le spatial, Decomatic œuvre aussi pour le groupe américain Riber. Sur des secteurs économiques régulés et audités en permanence par ces grands donneurs d'ordre, Olivier Boijoux, acquéreur de l'entreprise en 2022, a immédiatement initié un plan de modernisation de Decomatic.

Face à ses deux concurrents géants, Lisi et les Ateliers de la Haute Garonne, le nouveau PDG a initié la mise à niveau de l'outil industriel et son automatisation, afin de gagner en capacité de production. Cette première tranche s'était également soldée par un investissement de 2,2 millions d'euros. Decomatic, qui a réalisé près de quatre millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et emploie 45 salariés, compte doubler ses performances d'ici quatre ans.

Carnet de commande en hausse

Vis-à-vis de ses clients de la Défense, portés par le réarmement accéléré au niveau mondial, notamment depuis la guerre en Ukraine et les tensions en mer de Chine, Decomatic mise d'une part sur ses nouvelles capacités de production pour épaissir son carnet de commandes. Les récents achats d'avions de combat Rafale par les armées de l'air indienne, pakistanaise, émiratie et française s'inscrivent dans ce contexte de marché porteur pour le sous-traitant. Decomatic compte, en outre, diversifier sa typologie de clientèles, en touchant d'autres secteurs d'activités régulés comme les industries nucléaire et maritime. Cette diversification devrait passer par des acquisitions afin d'acquérir les compétences nécessaires. Deux dossiers de croissance externes seraient ainsi en phase d'aboutir pour Decomatic, selon le PDG.

Les perspectives attendues de développement doivent en principe se traduire par un chiffre d'affaires porté à sept millions d'euros et des effectifs de l'ordre de 70 salariés en 2027 pour le groupe. Il a d'ores et déjà prévu à cette échéance un agrandissement de son bâtiment actuel d'une surface totale de 2500 m2. Autant de paramètres favorables que Decomatic devrait mettre en avant au prochain salon du Bourget le 19 juin, auquel il participera.