Le Fonds France Nucléaire à la rescousse de la PME stratégique Segault

Selon des sources concordantes, le Fonds France Nucléaire (FFN), géré par Siparex, un groupe de Private Equity, serait à la manœuvre pour donner à Segault, une PME stratégique dans le domaine du nucléaire civil et militaire, un actionnariat français. Une opération qui s'effectuerait en partenariat avec le management de cette société, dont 25% sont détenus par Frédéric Segault, héritier des fondateurs de la société créée en 1921. Car Bercy et le ministère des Armées souhaitent empêcher le rachat par l'américain Flowserve de cette PME, qui fabrique des robinetteries pour les chaufferies nucléaires embarquées sur la totalité des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) de la marine nationale, pour le porte-avions Charles de Gaulle ainsi que pour un quart des centrales nucléaires en service dans le monde.

Segault, installée à Mennecy (Essonne), est une filiale du groupe canadien Velan, qui fait actuellement l'objet d'une opération de rachat de la part de Flowserve, qui a prévu de finaliser cette transaction d'ici à la fin du deuxième trimestre. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a annoncé mardi à l'Assemblée nationale lors de la discussion du projet de loi de programmation militaire (LPM) que le gouvernement allait « mettre un veto sur la perte de contrôle opérationnel de l'entreprise Segault » au titre du dispositif des investissements étrangers en France (IEF).

Un fonds de 200 millions d'euros

Doté de 200 millions d'euros, le Fonds France Nucléaire, qui investit des tickets allant jusqu'à 20 millions d'euros dans les PME et les ETI de la filière nucléaire, est souscrit par EDF et l'État à parts égales. La participation de l'État au fonds provient de France Relance, dans lequel l'État consacre 470 millions d'euros à la filière nucléaire sur différents volets liés aussi bien à la modernisation de ses outils industriels et au renforcement des compétences qu'à la recherche et développement. Dirigé par Benoit Desforges, le Fonds France Nucléaire investit en position minoritaire ou majoritaire, seul ou en co-investissement.

FFN a réalisé une demi-douzaine d'investissements. Le dernier en date en mars avec Piercan qui est le premier acteur mondial de la production de gants d'isolateurs et de gants de boîtes à gants pour les industries pharmaceutique et nucléaire. Siparex a accompagné Mérieux Participations 4 (MP4) à prendre le contrôle de Piercan. Peu de temps auparavant, il est également entré en janvier dans le capital du groupe Siléane, acteur de référence sur le marché de la robotique.