Covid-19 : le salon de l'armement terrestre Eurosotory ne pourra finalement pas se tenir

Ce n'est pas réellement une surprise. Après les salons aéronautiques ILA Berlin et Farnborough près de Londres, le salon international de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres Eurosatory va également baisser le rideau cette année, selon des sources concordantes. Les organisateurs - le Coges - devraient très rapidement annoncer l'annulation de l'édition de 2020 qui devait se tenir du 8 au 12 juin au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Le Coges, devait prendre une décision concernant la tenue du salon ou son avant fin avril. Les organisateurs avaient une option de report, qui était compliquée à mettre en place au niveau logistique. Ils ont finalement préféré prendre la décision d'annuler l'édition 2020 la mort dans l'âme.