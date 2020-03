Covid-19 : le salon aéronautique de Farnborough est annulé

Nouvelle victime du Covid-19, Farnborough. Après ILA Berlin, les organisateurs du salon aéronautique de Farnborough, situé près de Londres, ont pris la décision d'annuler l'édition 2020, qui devait avoir lieu du 20 au 24 juillet prochain. "Après un examen très attentif, l'impact sans précédent de la pandémie mondiale Coronavirus a forcé cette décision dans l'intérêt de la santé et la sécurité de nos exposants, des des visiteurs, des entreprises et de leurs personnels", a estimé le conseil d'administration de Farnborough International Airshow. Et d'assurer qu'il "nous est impossible de tenir et d'accueillir le salon aéronautique en juillet". L'édition de Farnborough 2022 sera "meilleure que jamais".

En revanche, le salon international de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres Eurosatory, est pour l'heure maintenu (8 au 12 juin) au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Une décision concernant la tenue du salon ou son annulation sera prise avant fin avril.