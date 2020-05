Cyberdéfense : "la France est la nation la plus forte dans l’Union européenne"

En matière de cyberdéfense, la France affiche ses certitudes même si tout peut basculer très rapidement. "J'aurais tendance à dire, en particulier depuis le Brexit, que la France est la nation la plus forte dans l'Union européenne en matière de cyberdéfense". La personne, qui l'affirme, n'est pas n'importe qui : c'est le général de division aérienne Didier Tisseyre, commandant de la cyberdéfense (Comcyber), à la tête de plus de 3.400 cyber-combattants, qui doivent faire face à un ennemi souvent invisible. Car, a rappelé le commandant Comcyber lors de cette audition passionnante, "dans le cyberespace, nous ne sommes pas dans un temps de paix : il y a de nombreuses crises, et, d'une certaine manière, la guerre cyber a déjà commencé". Sur le plan mondial, la France a de très sérieux compétiteurs, qui peuvent se muer en ennemi, comme la Russie, la Chine, voire l'Iran.

"Aujourd'hui, parmi les grands acteurs en matière de cyber, notamment ceux qui ont prouvé qu'ils pouvaient faire beaucoup de choses - directement parce que leur État l'a commandité ou indirectement par des groupes plus ou moins rattachés - il y a évidemment les Russes, a souligné le général Didier Tisseyre. Ils sont...