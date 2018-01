Dassault : un carnet de commandes de Falcon en chute libre depuis 10 ans

C'est un peu mieux mais pas encore suffisant pour décréter une reprise franche du marché de l'aviation d'affaires. L'an dernier, Dassault Aviation a bien enregistré une hausse de ses commandes de Falcon mais il n'y a pas de quoi sauter au plafond pour autant (41 exemplaires commandés en 2017, contre 33 en 2016). En outre, Dassault Aviation a encore payé en 2017 les retards du 5X avec trois nouvelles annulations l'an dernier (12 en 2016). Le constructeur a d'ailleurs récemment annoncé l'arrêt de ce programme.

Falcon, un carnet de commandes qui s'effrite dangereusement

Depuis de très nombreuses années, le carnet de commandes des Falcon diminue inexorablement. Les ventes de Falcon ont toujours été inférieures aux livraisons depuis 2008 à l'exception de 2014 (66 Falcon livrés, 90 commandés). 2017 n'a pas dérogé à cette tendance inquiétante : 49 Falcon livrés contre 41 appareils commandés. "Ce qui est supérieur à notre prévision de 45 Falcon et identique à 2016", a précisé l'avionneur dans un communiqué publié lundi.

Toutefois, le carnet de commandes a fondu comme neige au soleil passant à près de 500 appareils fin 2008 à 52 Falcon en incluant des 5X à fin 2017 (contre 63 fin 2016, 91 fin 2015 et 121 fin 2014). Ce qui représente environ une année de livraisons. Soit dix fois moins qu'il y a neuf ans. Que va faire Dassault Aviation pour face à cette situation ? Diminuer les livraisons en 2018 et/ou Réduire les effectifs en sous-traitant de plus en plus?

Le Rafale continue de séduire

Le Rafale continue en revanche de séduire. Dassault Aviation a signé avec le Qatar, en décembre 2017, un accord sur la levée de l'option de 12 avions de combat. "Cette commande sera enregistrée lorsque nous aurons reçu le premier acompte", a rappelé le constructeur. L'Egypte devrait suivre le Qatar avec l'acquisition de 12 ou 24 appareils supplémentaires. Pour rappel, 36 Rafale avaient été pris en commandes en 2016 par l'Inde.

Dassault Aviation a livré l'an dernier neuf Rafale (un pour la France et huit pour l'Égypte), conformément aux prévisions (contre 9 Rafale en 2016). Par ailleurs, le constructeur a livré à la France, en 2017, un Rafale Marine rétrofité au standard F3. Au 31 décembre 2017, le carnet de commandes inclut 101 Rafale (31 France et 70 Export), contre 110 Rafale (32 France et 78 Export) au 31 décembre 2016.