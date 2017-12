Rafale, Airbus A321, véhicules blindés... le Qatar achète du made in France

Le Qatar a signé jeudi la levée de l'option sur l'achat de 12 avions de combat Rafale (Dassault Aviation) supplémentaires, une lettre d'intention pour 490 blindés Nexter et un contrat d'exploitation et maintenance du métro de Doha, à l'occasion d'une visite d'Emmanuel Macron.

"Ce nouvel accord a été bâti sur la relation privilégiée qui existe entre les deux pays et sur la détermination que partagent le Ministère de la Défense du Qatar et Dassault Aviation à aller plus loin ensemble", a déclaré Eric Trappier, PDG de Dassault

Aviation cité dans un communiqué.

L'émirat a dans le même temps ouvert la voie à une autre option pour 36 Rafale supplémentaires, lit-on dans un document diffusé par la présidence française. Le Qatar a également signé un contrat pour 50 Airbus A321neo avec moteurs Safran et une option pour 30 autres avions du même type. Signé avec la SNCF et la RATP, le contrat pour l'exploitation et la maintenance du métro de Doha et d'un tramway à Lusail est estimé à plus de 3 milliards d'euros et a une durée de 20 ans, ont précisé les deux opérateurs de transport français dans un communiqué. Le Qatar a par ailleurs signé avec Suez un contrat pour la dépollution des sols de lagunes.

Crise du Golfe et antiterrorisme

Après Alger mercredi, le président français Emmanuel Macron effectue une visite éclair au Qatar, avec au menu plusieurs gros contrats, la crise dans le Golfe et la lutte antiterroriste. Il se rend d'abord jeudi matin sur la grande base américaine d'Al-Udeid qui abrite le siège du Centcom, le commandement central américain qui dirige les opérations antijihadistes. Il y rencontrera le commandement américain, ainsi que les troupes françaises stationnées sur place.

Il s'entretiendra ensuite avec le jeune émir du Qatar cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, qu'il avait reçu à Paris en septembre, avant une conférence de presse conjointe. Durant cette visite, les deux dirigeants ouvriront un "dialogue de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme", a indiqué la présidence française.

(avec Reuters et AFP)