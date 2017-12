Aviation d'affaires : Dassault Aviation arrête le programme 5X

C'est un gâchis retentissant pour Dassault Aviation et Safran. L'avionneur tricolore a engagé un "processus de résiliation du contrat Silvercrest conduisant à l'arrêt du programme Falcon 5X" (...) "au vu de l'ampleur des risques techniques et calendaires" de ce moteur devant équiper le futur avion d'affaires de Dassault Aviation, a-t-il expliqué ce mercredi dans un communiqué. Visiblement, les deux industriels ne partageaient plus l'analyse de la situation du programme. Dans ces conditions, l'avionneur a annoncé le lancement d'un nouvel avion, équipé de moteurs Pratt & Whitney, "avec une entrée en service en 2022".

"Le besoin des clients pour un avion long range et large cabine reste intact", a estimé le PDG de Dassault Aviation Éric Trappier. "J'ai donc décidé le lancement d'un projet de nouveau Falcon équipé de moteurs Pratt & Whitney Canada, reprenant le diamètre fuselage du Falcon 5X, avec un range de 5 500 Nm et prévu pour une entrée en service en 2022".

Les difficultés de trop du Silvercrest

Pourquoi Dassault Aviation en est arrivé à cette décision? Le moteur Silvercrest de Safran Aircraft Engines a rencontré des difficultés successives dans le développement de ce moteur. En 2015 et 2016, "des problèmes majeurs", selon Dassault Aviation, ont conduit Safran à proposer un nouveau calendrier se traduisant par un engagement de livraison de moteurs fin 2017 pour les essais en vol sur Falcon 5X. Initialement, le Silvercrest aurait dû être livré fin 2013 pour les essais en vol. Dans ce cadre, l'avionneur a été contraint de repousser l'entrée en service du Falcon 5X de 2017 à 2020, soit un retard de trois ans. Ce qui a suscité "l'inquiétude des clients et provoqué des annulations de commandes (12 en 2016)", a constaté Dassault Aviation.

Équipé de moteurs provisoires non conformes aux spécifications, le Falcon 5X a réalisé son 1er vol le 5 juillet 2017 et a entamé une campagne d'essais préliminaire limitée par les capacités du moteur. Le comportement de l'avion s'est révélé conforme aux attentes mais à l'automne 2017, Safran a rencontré de nouveaux problèmes sur le compresseur haute pression. Le motoriste a informé Dassault Aviation "d'un retard supplémentaire et de nouvelles dégradations de performances, rendant impossible l'entrée en service de l'avion en 2020". Selon nos informations, le retard était estimé à un an. C'est ce qui a conduit Dassault Aviation à arrêter le programme Falcon 5X.

Négociations musclées entre Safran et Dassault Aviation

Et maintenant ? Dassault Aviation prévoit de lancer des négociations avec Safran, qui a fini par perdre la confiance de l'avionneur. Pour le motoriste, le Silvercrest devait en dépit de son nouveau retard, "atteindre les performances du moteur dans l'ensemble du domaine de vol", a-t-il expliqué dans un communiqué publié dans la foulée de celui de Dassault Aviation. "Safran a bien résolu tous les problèmes", estime-t-on en interne, mais Dassault Aviation n'a pas voulu pousser plus loin avec le motoriste.

S'agissant des futures négociations, le motoriste rappelle à l'intention des marchés, que "les pénalités contractuelles au titre du développement du moteur ont déjà été provisionnées dans ses comptes". Safran confirme donc ses perspectives pour 2017.