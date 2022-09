Emirates choisit Thales pour le système de divertissement à bord de ses Airbus A350

Thales frappe un grand coup dans le secteur des divertissements à bord des avions. Le groupe de technologies français a annoncé jeudi avoir décroché un contrat pour équiper les futurs Airbus A350 de la compagnie aérienne de Dubaï Emirates de son système de divertissement « AVANT Up ». Un système multimédia dernier cri qui combine un écran très haute définition 4K, donnant accès à des services « personnalisés » de divertissement à bord et à des prises USB pour des recharges rapides des appareils électroniques. Emirates a commandé 50 A350. Le premier exemplaire sera livré en 2024. Aux termes de ce contrat de « plus de 100 millions d'euros », Thales fournira au transporteur du Golfe 15.000 unités de son système « AVANT Up ».

En 2016, Thales avait déjà été sélectionné par Emirates pour équiper la flotte de B777X, mais cet avion, qui était censé entrer en service en 2020, est toujours en phase de certification.

