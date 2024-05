Epargné par le ZAN, le futur site de Thales dans le Maine-et-Loire fait débat

Après consultation des régions, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, a dévoilé, en avril dernier, une première liste des « Pene », projets d'envergure nationale ou européenne qui seront épargnés par le dispositif de lutte contre l'artificialisation des sols. Totalisant près de 11.900 hectares, elle recense notamment 167 projets, « dont les caractéristiques sont bien définies et dont le calendrier est relativement certain ». 55 projets industriels seront ainsi exclus de l'application de la loi Zéro artificialisation nette (ZAN).

La région des Pays de la Loire compte 13 projets structurants, pour une surface totale de 309 hectares.

« A l'origine, « la liste régionale contenait 49 projets. La surface totale qui avait été demandée initialement s'élevait à 904 hectares », indique le conseil régional à La Tribune. Selon lui, « les négociations avec l'État sont constructives et encore en cours ».

Elle précise avoir saisi la Commission régionale de conciliation qui se tiendra le 24 mai prochain.

Un regroupement stratégique des compétences

La région aurait joué des coudes pour que certains de ses projets, plus ou moins stratégiques, figurent dans cette liste. C'est le cas du futur site Thales à Cholet (Maine-et-Loire). « La liste régionale est une contre-proposition car le projet Thales ne figurait pas dans la liste État. C'est bien la Région qui l'a fait remonter car il répondait aux critères de la loi », confirme-t-elle. Un projet pour lequel l'institution confirme avoir attribué une subvention de 5,5 millions d'euros fin 2020.

Fondé en 1936, l'établissement de Thales à Cholet est le plus ancien site du groupe en France et le plus ancien site industriel français dans le domaine de l'électronique de défense. Il s'étend sur 12 hectares et compte 1.800 salariés. « En cinq ans, les effectifs ont augmenté de 45% », indique l'entreprise à La Tribune. Laquelle ajoute que ce centre d'excellence est reconnu en France et à l'international pour son expertise dans le domaine des communications militaires. « Le site contribue au plus grand programme de radio communications logicielles d'Europe. De plus, les produits de radio communication Thales sont exportés dans plus de 50 pays et les solutions développées et produites sur le site sont en service dans plus de 40 pays pour des applications terre, mer et air. »

C'est dans cette commune du Maine-et-Loire que Thales a débuté depuis 2016 le regroupement progressif de ses activités de Guerre électronique des communications, autrefois à Gennevilliers.

« Le groupe poursuit ici sa stratégie industrielle pour faire de ce site un centre d'excellence de produits de radiocommunications sécurisées dès 2025. »

Un terrain de 21,6 hectares sur le site de La Touche

Lequel sera localisé sur un nouveau site, qui est en cours d'achèvement pour un emménagement début 2025. « Ce regroupement stratégique des compétences traduit la volonté de Thales de développer sa position comme acteur majeur de la souveraineté nationale sur ses marchés », poursuit le spécialiste de l'électronique de défense qui a retenu un terrain de 21,6 hectares sur le site de La Touche, situé à proximité du centre-ville de Cholet, près de la gare et en périphérie nord de la ville.

Ici, le projet consiste à créer un ensemble de bâtiments pour une surface au sol maximale de 6,7 hectares, associée à 4,7 hectares de voirie et 5,3 hectares de surface de stationnement, une desserte par liaisons douces et une station de bus. Ce projet représente un investissement de 70 millions d'euros avec 2.770 salariés à l'horizon 2030. Soit la création de 970 emplois supplémentaires d'ici là. Un chiffre qui pourrait changer « sous peu », d'après l'entreprise, sans apporter plus de précisions.

Thales indique également que la première phase de travaux est lancée depuis le printemps 2023. Le Hub logistique sera livré à la fin du mois de mai. « Nos personnels, nos stocks et nos activités logistiques vont y déménager d'ici à septembre 2024, date à laquelle il entrera en service opérationnel. Environ, 120 personnes y travailleront à partir de septembre, indique l'entreprise. Notre extension de Recherche & Développement sera quant à elle livrée fin 2024. Les personnels et les activités déménageront à partir de février 2025. Environ, 640 personnes travailleront au sein du centre d'excellence de produits de radiocommunications sécurisées. »

Une bonne nouvelle pour l'économie...

Ce projet a donc été retenu parmi « les initiatives d'envergure nationale et européenne ». Autrement dit ses 21,6 hectares échappent à la loi ZAN et aux quotas de terres pouvant être artificialisées d'ici à 2031. Par conséquent, cette consommation foncière ne sera pas décomptée des 47 hectares envisagés dans le SCoT de Cholet Agglomération pour créer des zones d'activité économiques intermédiaires d'ici à 2035.

Cette annonce était très attendue par certains acteurs territoriaux. A commencer par Denis Masséglia, député Renaissance de la cinquième circonscription de Cholet, qui précise être actuellement en disponibilité de l'entreprise Thales. Dans un communiqué commun avec la sénatrice Corinne Bourcier (Les Indépendants) et la députée Renaissance Nicole Dubre-Chirat, le parlementaire se dit « heureux » après plusieurs mois de négociations avec la Région et l'État.

« Nous avons défendu le projet afin qu'il soit intégré dans la liste. J'ai échangé avec Christophe Béchu sur l'importance de ce dossier à l'échelle nationale pour la souveraineté industrielle et militaire du pays ».

Pour le député, « l'équilibre entre développement économique et préservation de notre environnement » est favorisé. « L'objectif n'est pas d'opposer mais d'accompagner le développement du territoire, extrêmement dynamique, tout en protégeant la nature. » Un projet qui selon lui aurait d'ailleurs été longuement réfléchi avec des associations environnementales, comme LPO (Ligue pour la Protection Des Oiseaux).

... moins pour l'écologie

Pourtant ce projet fait grincer des dents des défenseurs de l'environnement, qui pointent la destruction de zones humides (18,3 hectares) et jugent les contreparties insuffisantes. La Mission régionale d'autorité environnementale a formulé en 2022 certaines observations et recommandations sur ce point.

C'est le cas également de l'élu de l'opposition écologiste de Cholet qui a suivi de près ce dossier. Conseiller municipal et conseiller à Cholet Agglomération, Franck Loiseau dit comprendre la stratégie de Thales de regrouper sur un même site certaines de ses activités. Il ajoute : « Nous avons voté en faveur de ce projet au conseil municipal car jugé indispensable à l'échelle nationale voire européenne. C'est une bonne nouvelle pour l'économie du territoire. » Mais cela induit « des sacrifices écologiques ».

Comme lui, Elsa Richard, élue du groupe L'Écologie ensemble, conseillère régionale de Maine-et-Loire (commission Territoires, ruralité, environnement, transition écologique et énergétique, eau, logement, infrastructures numériques, sécurité et santé), conseillère municipale à Angers et conseillère communautaire à Angers Loire Métropole, regrette quant à elle que le principe « éviter, réduire et compenser » - totem en matière d'environnement - ne soit pas respecté.

Car les zones humides ne sont pas les seules à faire tiquer cette élue. Il y a aussi le surdimensionnement des parkings. Elle pointe en effet le fait que 10 hectares sur les 21,6 hectares du projet soient consacrés à de l'imperméabilisation pour les voiries et le stationnement.

« Certes, il faut un développement économique. La question de la réindustrialisation sur les produits nécessaires est essentielle. Mais à quel prix et pour quoi faire ? Si c'est pour faire du stationnement, cela n'a aucun intérêt », est-elle d'avis. Sa crainte est « que les projets d'envergure nationale et européenne viennent autoriser des contournements de la protection environnementale et lever tous les pare-feu que nous avons mis des années à obtenir », conclut-elle.