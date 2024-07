Europe : Opération séduction de Paris et Rome en faveur du SAMP/T (défense sol-air)

Selon des sources concordantes, le ministre des Armées Sébastien Lecornu et son homologue italien Guido Crosetto ont récemment envoyé un courrier à tous leurs homologues européens pour promouvoir la nouvelle version modernisée du système sol-air SAMP/T (armé par des missiles Aster 15 et 30, ce dernier ayant une portée supérieure à 100 kilomètres) conçu et vendu par le groupement d'intérêt économique franco-italien Eurosam (MBDA et Thales). Point nouveau : les deux ministres assurent (et assument) à leurs interlocuteurs que le système modernisé sera plus performant que le concurrent américain du SAMP/T, le Patriot de Raytheon. Contacté par La Tribune, Eurosam n'a pas souhaité commenter.

Ce serait une grande première pour la France et Eurosam de vendre à l'exportation le système SAMP/T qui offre la capacité d'engager des menaces aériennes à longue portée (contrairement à ce que dit son acronyme), même si MBDA a réussi à vendre une version dérivée à un client très exigeant (Singapour) en 2013. Le président de la République Emmanuel Macron pousse également ce système de défense sol-air à l'exportation pour faire contre-poids à l'initiative allemande European Sky Shield (ESSI), lancée en 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Une initiative qui reste encore en travers de la gorge de l'Élysée.

Belgique, Danemark et Brésil intéressés

Selon nos informations, trois pays - Belgique, Danemark et Brésil - s'intéresseraient fortement au SAMP/T. Déjà équipés de batteries Patriot, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis (EAU) le sont aussi mais à un horizon beaucoup plus lointain. Ce serait également le cas de la Grèce, qui possèdera des Aster 30 sur les frégates FDI achetées auprès de Naval Group, dont deux seront livrées à Athènes en 2025. Logiquement, le SAMP/T a plus opportunités de se vendre dans des pays qui ne sont pas déjà dotés de Patriot, qui a fait une razzia en Europe (Suède, Suisse, Allemagne, Roumanie, Pologne, Pays-Bas, Grèce, Espagne). La Slovaquie envisage également d'acheter le système de défense sol-air américain.

Le SAMP/T NG (Nouvelle Génération), qui sera plus performant que le système actuel, sera capable de traiter un large spectre de menaces (drones, missiles balistiques, systèmes furtifs et supersoniques). Selon Eurosam, le SAMP/T NG devient le seul système européen capable d'intégrer différents effecteurs dans l'ensemble de la chaîne opérationnelle ABT/TBM (Air Breathing Targets/tactical ballistic missilede l'OTAN. Ainsi, grâce à l'architecture ouverte de son Module d'Engagement Nouvelle Génération (ME NG), développé en coopération entre Thales et MBDA Italia, les missiles VL Mica et le CAMM-ER pourront également être intégrés au système SAMP/T, doté de lanceurs de défense aérienne à courte portée (SHORAD). Enfin, le SAMP/T NG pourra être déployé facilement sur les théâtres d'opérations afin de protéger les forces terrestres et les bases aériennes projetées.