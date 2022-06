IK Investment Partners remet en vente Exxelia

Après avoir échoué à céder Exxelia au fonds HLD en 2020 en raison du Covid-19, IK Investment Partners a mis à nouveau en vente cette belle ETI, que la société britannique de capital-investissement détient depuis décembre 2014. Et IK Investment Partners a mandaté la banque Rothschild & Co pour cette opération, qui en est au début du processus de vente. Dirigé par Paul Maisonnier, directeur général, Exxelia est un fabricant de composants passifs complexes et de sous-systèmes de précision conçus pour résister aux applications et fonctions les plus exigeantes (condensateurs, inductances, transformateurs, résistances, filtres, capteurs de position, collecteurs tournants, et pièces mécaniques de précision...).

A bord du Rafale et du F-35

La société, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions en 2020 (contre 160 millions en 2019), fournit ses équipements à de nombreux domaines industriels comme l'aéronautique, la défense, le spatial, le médical, le ferroviaire, les énergies et les télécommunications. Dans l'aéronautique, Exxelia est à bord de l'Airbus A350 au Boeing Dreamliner, du lanceur Ariane 6 aux constellations de satellites (Galileo, Oneweb...), du Rafale au F-35 mais aussi du F-18, l'avion de combat de Top Gun Maverick.

Créée en 2009, Exxelia est le fruit de la fusion de cinq entreprises historiques (Eurofarad, Firadec, Sic Safco, Microspire et Astema). Depuis, Exxelia n'a cessé de croître et de se renforcer à l'international par des acquisitions stratégiques aux États-Unis, au Vietnam, au Maroc, en Inde et en France. IK Investment Partners a poussé Exxelia à accroître sa pénétration aux États-Unis et étendre sa présence en Asie. la société de capital-investissement souhaite favoriser la consolidation du marché.