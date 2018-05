L'hélicoptère d'attaque Tigre prêt à rugir au-delà de 2040

Bonne nouvelle pour Airbus Helicopters et MBDA. La ministre des Armées Florence Parly a lancé lors d'un comité ministériel d'investissement, qui s'est tenu le 2 mai dernier, la phase d'élaboration du programme d'hélicoptère "Tigre standard 3" sur la base d'une coopération européenne, notamment avec l'Allemagne. Véritable rénovation à mi-vie, ce programme permettra de maintenir le système d'armes Tigre "au-delà de 2040, de l'intégrer dans les systèmes de combat futurs, de développer ses capacités de combat collaboratif et de moderniser ses capacités offensives", a expliqué lundi le ministère des Armées dans un communiqué.

Un parc de 67 Tigre HAD opérationnel fin 2025

Les 67 hélicoptères Tigre HAD, dont le premier appareil est entré en service en avril 2013, seront tous opérationnels à la fin de la future loi de programmation militaire (2019-2025), contre 32 début 2019. L'actualisation de la LPM 2014 - 2019 avait validé l'acquisition de sept hélicoptères HAD supplémentaires (décembre 2015) livrés avant 2020. En 2018, l'armée de Terre doit recevoir cinq Tigre HAD de la part d'Airbus Helicopters, qui engrangera 216,6 millions d'euros du ministère des Armées. Au total, 25 Tigre au standard HAD auront été livrés entre 2014 et 2019. Ces appareils seront équipés, en plus du missile Hellfire 2, de la roquette de précision métrique permettant de traiter des objectifs ponctuels peu durcis, mobiles ou immobiles, dans la tranche de 2.000 mètres à 5.000 mètres.

Cette décision s'inscrit directement dans le cadre fixé par le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité du 13 juillet 2017, au cours duquel l'Allemagne et la France sont convenues de mettre en place un cadre de coopération pour le standard 3 de l'hélicoptère Tigre ainsi que pour un programme commun du missile air-sol terrestre futur (MAST-F), un missile tactique air-sol, développé à partir de briques technologiques des missiles de MBDA MMP (français) et PARS 3 (allemand). Ce missile sera doté d'une capacité de neutralisation de combattants, de cibles blindées et d'infrastructures, de jour comme de nuit jusqu'à 8.000 mètres. Il remplacera notamment le missile Hellfire 2 équipant actuellement les Tigre. Berlin, qui était très hésitant, avait finalement rejoint Paris sur la modernisation de l'hélicoptère d'attaque franco-allemand.

Un programme imaginé en 1976

Né en 1976 de la lettre d'intention franco-allemande, l'hélicoptère d'attaque Tigre a été réalisé en coopération avec l'Allemagne puis, à compter de 2004, avec l'Espagne et a été acheté par l'Australie. Il équipe depuis 2005 les formations aéromobiles de l'armée de Terre française. Depuis sa première capacité opérationnelle en 2009, le Tigre est projeté pour traiter le haut du spectre de la menace sur les principaux théâtres d'opération : Afghanistan, Libye, République Centrafricaine, Mali.

Initialement, Paris et Berlin ambitionnaient l'achat de 427 Tigre, dont 215 par la France. In fine, les commandes se sont limitées à 71 appareils pour la France et 68 pour l'Allemagne. Les ventes espagnole et australienne ont permis une série de 185 hélicoptères assemblés sur... quatre chaines différentes. Dans ce contexte, les avantages de la coopération sont réduits, a constaté la Cour des comptes dans un rapport sur les coopérations européennes. L'Allemagne et la France avaient des objectifs différents dès le début du programme. Ainsi, Paris a spécifié deux versions au début du programme (anti-char et appui-protection) contre une version pour l'Allemagne. Puis, la France a modifié en 2003 ses spécifications pour définir une seule version appui-destruction. Les deux pays acheteurs, l'Espagne et l'Australie, ont quant eux défini chacun une version spécifique.