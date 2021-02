Le laser de Thales à la pointe de la conquête de Mars

Ce jeudi 18 février, le nouveau joyau technologique américain devrait atterrir sur le sol martien. Perseverance se posera en principe près d'un gros cratère appelé "un delta" par les experts, où il y aurait des résidus d'eau dont un ancien lac est vraisemblablement à l'origine. S'il y a eu de la vie autour de cet emplacement, il devrait en rester surement des traces. C'est là où le rover américain, dont la mission principale est d'analyser le sol martien, entre en scène. Après de nombreux tests de calibrage, les campagnes d'analyses de la structure de la planète rouge pourront démarrer entre sept et dix jours plus tard. Perseverance sera alors apte à effectuer des tirs de laser, conçu et développé par Thales.

L'objectif de la mission est donc savoir...