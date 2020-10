Comment l'Europe participe à la reconquête de la Lune et à la conquête de Mars

Grâce à l'Agence spatiale européenne (ESA), l'industrie spatiale européenne ne connait pas vraiment la crise. Après le programme Copernicus (2,5 milliards d'euros) ventilé en grande partie à Thales Alenia Space (TAS), Airbus Space et OHB, l'ESA a de nouveau joué les très bons samaritains. Elle va distribuer au total des commandes évaluées à 2,9 milliards d'euros (officiellement 2,6 milliards) dans le cadre de programmes d'exploration spatiale vers la Lune et vers Mars : 1,2/1,3 milliard d'euros de contrats finalisés et 1,6/1,7 milliard, qui restent encore à octroyer (dont 300 millions fléchés vers la R&D et des études scientifiques).

Airbus, Thales et Leonardo en sont les principaux bénéficiaires. En novembre 2019, les États membres de l'ESA avaient manifesté à Séville lors de Space19 + un engagement fort pour ces programmes d'exploration en décidant une augmentation de 30% des...