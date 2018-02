Le moteur LEAP (Safran, GE) surfe sur un succès incroyable

Le moteur LEAP est vraiment le nouveau best-seller de CFM International. La filiale à parité entre General Electric et Safran a engrangé en 2017 des commandes civiles et militaires de 2.870 LEAP et de 474 moteurs CFM56 pour une valeur totale de 46 milliards de dollars. Le carnet de commandes des moteurs LEAP affiche déjà un chiffre himalayen de plus de 14.270 unités dans ses trois versions (commandes fermes et engagements mais hors options) pour une valeur de plus de 206 milliards de dollars au prix catalogue depuis 2011, date de la commercialisation du LEAP, le successeur du CFM56.

"Nous sommes très satisfaits des résultats que nous avons obtenus en 2017, s'est réjoui le PDG de CFM International, Gaël Méheust. 2017 a été la deuxième année la plus élevée pour les commandes de moteurs LEAP dans l'histoire du programme".

Une montée en puissance inédit

L'an dernier, la production de CFM est resté à des niveaux historiques. Le motoriste franco-américain a livré dans une période de transition un total de 1.444 moteurs CFM56 (1.693 en 2016) et de 459 moteurs LEAP (77 en 2016). "Nous fabriquons des moteurs à un rythme jamais vu dans l'aviation commerciale, a expliqué Gaël Meheust. Pour 2018, notre objectif est de poursuivre la montée en puissance de succès de la production de LEAP tout en maintenant le niveau de qualité que nos clients attendent de CFM". CFM International prévoyait 500 livraisons de LEAP en 2017. Le motoriste compte atteindre 1.200 livraisons cette année, puis 1.800 en 2019 pour atteindre plus de 2.000 moteurs en 2020.

Progressivement, la production des moteurs CFM56 baissera tandis que celle du LEAP va à l'inverse croître. CFM International continuera à fabriquer des moteurs de rechange CFM56 bien au-delà de 2020 pour soutenir les flottes en service et prévoit de produire des pièces de rechange pour ce programme jusqu'à l'horizon 2045.