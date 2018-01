Le pactole de départ de l'ancien patron de Zodiac fait débat

1,24 million d'euros et quelques menus avantages. C'est le pactole de départ obtenu par le patron de Zodiac Aerospace Olivier Zarrouati, contraint de partir le 15 juin dernier du groupe en passe d'être racheté par Safran. Un package qui a particulièrement irrité Proxinvest, une société de conseil aux investisseurs sur leur politique d'engagement et d'exercice des droits de vote. "Ce départ aurait dû se faire sans indemnité de départ d'après les précédents rapports annuels puisque jamais le conseil de surveillance ou l'assemblée générale n'avaient voté une telle indemnité", estime Proxinvest. Dans ce cadre, le cabinet de conseil recommande donc, lors de l'assemblée générale des actionnaires prévue ce mardi 9 janvier, de "s'opposer à presque l'ensemble des résolutions concernant la rémunération des dirigeants (résolutions 12 à 20)".

D'autant que le nouveau président du directoire Yann Delabrière, qui a remplacé Olivier Zarrouati, va recevoir une rémunération fixe d'un montant brut de 1,038 million d'euros à compter du 16 juin 2017 et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale du 9 janvier. Soit une rémunération mensuelle fixe de 138.400 euros (contre une rémunération annuelle de 620.000 euros brut pour Olivier Zarrouati). Ce qui représente une hausse considérable, presque une multiplication par trois, du salaire du président du directoire par rapport à ce que percevait jusqu'ici Olivier Zarrouati. Yann Delabrière a également perçu une rémunération de 300.000 euros hors taxes au titre de la mission de conseiller spécial du Conseil de surveillance qu'il a exercée entre le 27 avril et le 15 juin 2017.

C'est le conseil de surveillance de Zodiac Aerospace qui a décidé, sur recommandation du Comité de rémunération, qu'Olivier Zarrouati, ancien président du directoire (novembre 2007-juin 2017), percevrait une rémunération exceptionnelle d'un montant brut de 620.000 euros. Elle a été versée le 30 juin 2017. "Cette rémunération exceptionnelle tient compte du travail accompli par Olivier Zarrouati depuis sa nomination et de l'importance du rôle et de l'implication de ce dernier dans l'aboutissement de l'accord de rapprochement avec Safran marquant une étape majeure dans la vie du Groupe Zodiac Aerospace", selon le rapport annuel de Zodiac Aerospace.

"Officiellement Olivier Zarrouati est donc parti sans indemnité de départ mais à bien y regarder de plus près on découvre l'octroi in extremis d'une rémunération exceptionnelle de dernière minute de 620.000 euros, véritable indemnité de départ déguisée selon Proxinvest. Ce tour de passe-passe permet à l'entreprise de s'affranchir de l'article L225-90-1 du code de Commerce qui prévoit l'approbation de tout avantage postérieur à l'emploi par l'assemblée générale des actionnaires".