Le Qatar s'offre enfin 28 NH90 pour trois milliards d'euros

Il aura fallu au consortium NHIndustries quatre ans pour concrétiser au Qatar la vente de 28 NH90 et 16 Ecureuil (H125) pour un montant total de 3 milliards d'euros, dont un peu plus de 1,5 milliard pour Airbus Helicopters, comme La Tribune le révélait lundi. Pour Airbus Helicopters (62,5% de NHI) et ses partenaires Leonardo (32%), maître d'oeuvre du contrat, et le néerlandais Fokker (5,5%), c'est une très bonne nouvelle car il y avait des années que le NH90 n'avait pas été exporté. Dans le détail, Doha commande 16 NH90 dans la version transport tactique (TTH) et 12 dans la version navale (NFH), qui seront livrés à partir de juin 2022 jusqu'en 2025. Les Ecureuil serviront à l'entrainement des pilotes qataris.

Lancé en 1992, le programme NH90 (pour NATO Helicopter), est construit par six pays européens, dont la France, l'Allemagne et l'Italie et assemblé dans six usines dont une en France (Marignane), une en Italie (Venise), une en Finlande et une en Australie. L'appareil est produit par la société NHIndustries, basée à Aix-en-Provence. Cette nouvelle commande porte le nombre d'hélicoptères vendus à 543 exemplaires, dont 350 ont été livrés à 20 clients dans treize pays. Les NH90 ont accumulé 170.000 heures de vol environ.