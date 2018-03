Le Qatar va-t-il enfin concrétiser son intérêt pour le NH90 ?

Airbus Helicopters pourrait avoir une bonne nouvelle commerciale au Qatar. Après avoir signé il y a quatre ans un protocole d'accord pour l'achat de 22 NH90 pour un montant de près de 2 milliards d'euros avec le constructeur de Marignane, le Qatar pourrait enfin finaliser ce contrat lors du salon Dimdex 2018, qui se déroulera à Doha du 12 au 14 mars 2018, selon des sources concordantes. Les forces qataries voudraient désormais acquérir six appareils supplémentaire (28 au lieu de 22 NH90) ainsi que des Écureuil pour l'entrainement des pilotes. "On y travaille activement", explique-t-on chez Airbus.

Lancé en 1992, le programme NH90 (pour NATO Helicopter), est construit par six pays européens, dont la France, l'Allemagne et l'Italie et assemblé dans six usines dont une en Finlande et une en Australie. L'hélicoptère est produit par la société NHIndustries, basée à Aix-en-Provence, dont Airbus Helicopters (ex-Eurocopter) détient 62%, l'italien AgustaWestland (groupe Finmeccanica ) 32% et le néerlandais Fokker Aerostructures le solde.