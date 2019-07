Le sous-marin nucléaire d'attaque Suffren, le nouveau système d'armes décisif de la France

Après des années de déboires, le premier sous-marin nucléaire d'attaque, le Suffren, du programme Barracuda (six exemplaires pour un coût d'environ 9,1 milliards d'euros), a été enfin lancé vendredi à Cherbourg à la mer en présence d'Emmanuel Macron. Soit "à peu près 1 milliard par navire, 30 à 40% moins cher que ceux de nos partenaires européens", a assuré le PDG de Naval Group, Hervé Guillou.

"Ce sont les meilleurs sous-marins du monde, à des prix extrêmement attractifs et des capacités opérationnelles tout à fait exceptionnelles", a assuré Hervé Guillou le PDG de Naval Group, qui a construit le monstre d'acier de 99 mètres de long pendant plus de 10 ans. "Ça nous classe en toute première division" au niveau mondial.

Livraison des six SNA entre 2020 et 2030

Le futur fleuron de la Marine nationale, qui sera livré avec trois ans de retard (voire six ans selon un document budgétaire datant de 2006) en 2020 à la Marine nationale, doit beaucoup à Vincent Martinot-Lagarde, qui a remis au carré ce programme à son arrivée en 2014. Le Suffren débutera les essais à la mer au 1er trimestre 2020 pour arriver à Toulon avant l'été. La livraison des six SNA de nouvelle génération s'échelonnera sur une décennie à partir de 2020. La durée de vie des SNA Barracuda, qui sera supérieure à 30 ans, restera en service au moins jusqu'en 2060.

Lancé en 1998, par la direction générale de l'armement (DGA), le programme Barracuda renouvelle la composante des sous-marins nucléaires d'attaque constituée de six SNA de type Rubis mis en service à partir du début des années 1980. Plus polyvalent que les SBA de type Rubis, le Suffren permettra d'aller plus vite et plus loin. "Il est destiné à la maîtrise de tous les types d'espaces maritimes, de la haute mer à la zone littorale", fait valoir Naval Group dans son dossier de presse. Il est équipé d'une propulsion nucléaire qui lui confère un rayon d'action et une discrétion remarquables et, enfin, de moyens de communication permettant son intégration au sein d'une force navale.