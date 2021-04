Les cinq enjeux stratégiques du CNES, selon son futur président Philippe Baptiste

L'Assemblée nationale a sauvé la tête de Philippe Baptiste candidat à la présidence au CNES, largement désavoué par le Sénat (20 voix contre, 9 voix pour et un vote blanc). Mais l'ensemble des votes négatifs des deux chambres ne dépassant pas les 3/5e des suffrages, Philippe Baptiste va être propulsé aux commandes du CNES. Ce qui aurait dû être une formalité a failli tourner à la désorbitation du candidat d'Emmanuel Macron. Pourtant lors de ses deux auditions face à des parlementaires (Sénat puis Assemblée nationale) de la commission des affaires économiques, dont la plupart - de leur propre aveu - sont inexpérimentés sur les questions spatiales, Philippe Baptiste ne semblait pas vraiment en danger même s'il devra s'approprier les problématiques du spatial plus en profondeur.

En attendant sa nomination prochaine par le conseil d'administration du CNES en tant que président, le futur patron de l'agence spatiale française a déroulé une feuille de route sans surprise autour de "cinq enjeux stratégiques". Une feuille de route d'ailleurs très œcuménique qui rassemble l'ensemble des exigences des ministères concernés par le spatial (Économie, Armée et Enseignement supérieur), de l'Élysée bien sûr, qui a choisi Philippe Baptiste pour développer le secteur aval (applications) et, enfin, du commissaire européen Thierry Breton, dont un des projets phares pour l'Europe spatiale est de lancer une constellation européenne.

"Je crois vraiment très important qu'une constellation européenne doit émerger très rapidement. Elle fournira de l'internet haut débit partout et contribuera à notre autonomie stratégique. Elle sera aussi l'occasion de lancer un modèle intégré : satellite, lanceur, usage", a expliqué Philippe Baptiste lors de son audition au Sénat. Ce qu'il a d'ailleurs confirmé à l'Assemblée nationale.

En revanche, l'exploration restera le parent pauvre de la stratégie spatiale française et européenne, contrairement aux Etats-Unis et à la Russie ainsi que la Chine, qui montre un grand intérêt relativement récent à cette problématique. Envoyer des hommes sur la Lune et à plus long terme sur Mars appartient pour les Européens au domaine du rêve pour Philippe Baptiste. Il n'y aura pas d'Europe en tant que puissance spatiale dans l'exploration, elle se contentera d'un strapontin dans les projets internationaux. Philippe Baptiste préfère développer des "relations" avec les grands pays européens spatiaux (Allemagne, Italie notamment) autour de la data, des télécoms, du cloud spatial et de l'observation.

1/ Le spatial français à l'heure numérique

Dans la feuille de route de Philippe Baptiste, chaque organe étatique concerné retrouvera donc ses priorités. A commencer par l'Élysée, qui a la volonté de développer et d'accélérer les applications aval à travers le spatial comme l'avait révélé La Tribune. D'où le choix Philippe Baptiste, qui vient du monde numérique et porte la volonté de l'Élysée de faire converger le monde du numérique avec celui du spatial. Un choix d'ailleurs qui avait occasionné quelques frictions entre l'Élysée et Bercy, qui préférait à la tête du CNES un candidat venant du monde de l'industrie. Le premier enjeu du futur président du CNES est donc celui... des données spatiales.

Selon Philippe Baptiste, "la diminution des coûts de production des données spatiales change radicalement la chaîne de valeur que nous connaissons". Par conséquent, les acteurs, capables de produire, de collecter, de traiter, de mettre dans le cloud ces données pour fournir de nouveaux services aux États, aux entreprises et aux citoyens, vont "posséder dans les années qui viennent, un avantage concurrentiel absolument considérable", estime-t-il. Et de citer Amazon et Microsoft qui ont déjà lancé leur premier service, comme celui de Microsoft avec AWS Ground Station, un service qui permet de contrôler les communications satellitaires, de traiter les données et de mettre à l'échelle vos opérations sans avoir à créer ou gérer votre propre infrastructure de stations au sol. Le groupe chinois Alibaba teste le même concept avec des entreprises chinoises et internationales.

Pour Philippe Baptiste, c'est un enjeu majeur pour les années qui viennent. "Le CNES, qui a su prendre le virage, par exemple, du calcul intensif dans la décennie précédente, doit préparer dès maintenant cette nouvelle révolution numérique", juge-t-il. Le CNES doit donc aider à faire émerger "une solution française et européenne compétitive", fait-il valoir. Comment ? Pour gagner ce défi, il devra mobiliser "des start-up, des acteurs privés, des acteurs institutionnels, et des acteurs du numérique".

2/ Repenser l'innovation dans le spatial

Le deuxième enjeu est celui porté par Bercy, ministère de tutelle du CNES, l'innovation et les relations entre le CNES et les industriels. "Avec la baisse des barrières à l'entrée des applications spatiales, la manière de penser l'innovation doit aussi évoluer", explique Philippe Baptiste. A côté des grands programmes de R&D, qui associent public et privé sur des temps long, il estime que les ruptures technologiques ou commerciales viennent de petites structures, de startup qui, par leur capacité à prendre de très grands risques, "savent parfois s'aventurer là où nous ne serions pas allés naturellement, en utilisant aussi des effets leviers et des capitaux divers".

Le rôle du CNES est de faciliter l'éclosion de ces écosystèmes "en répondant rapidement - positivement ou négativement - aux sollicitations, en soutenant des projets par des apports de technologies, par des apports d'expertises, en mobilisant des fonds partenaires et en viabilisant des projets de startup par des contrats publics quand c'est pertinent", estime Philippe Baptiste. Pour lui, "c'est vraiment essentiel d'aller dans cette direction".

3/ Ariane 6, faut-il copier le modèle SpaceX ?

C'est l'un des enjeux les plus compliqués du moment pour la France. Une équation a priori irréalisable sauf à renverser complètement la table... Que peut proposer Philippe Baptiste, qui n'avait pas montré une appétence pour ce sujet lors de son passage au ministère de l'Enseignement supérieur ? Il devra déjà faire avec l'existant. C'est-à-dire Ariane 6, qui doit effectuer en principe son premier vol mi-2022 et consolider l'accès souverain à l'espace. Mais beaucoup de rumeurs dans le spatial annoncent un report de ce vol en 2023. Sans confirmation officielle à ce jour. Pour Philippe Baptiste, "Ariane 6 doit s'inspirer un peu du succès de SpaceX", qui "a démontré l'intérêt économique du réutilisable" avec Falcon 9. Le futur lanceur lourd européen doit devenir "le lanceur naturel institutionnel du marché européen". C'est pourtant déjà en grande partie le cas.

Il rappelle effectivement que "SpaceX bénéficie d'innombrables lancements institutionnels qui lui permettent de baser ses tarifs commerciaux sur les coûts marginaux de lancements". Un constat qui n'est pas nouveau : la concurrence de SpaceX existait déjà fin 2014 lors du lancement d'Ariane 6. Comment rivaliser ? Pour Philippe Baptiste, le secteur public devra "augmenter les cadences de lancements pour répartir les coûts fixes et pour garantir la fiabilité du lanceur. Nous serons aux côtés des industriels pour atteindre cet objectif. Le CNES reste résolument aux côtés des industriels". Un objectif qui va être très difficile à atteindre surtout au moment où la pression budgétaire au niveau européen va s'accroître avec la crise liée au Codivd-19.

En outre, Philippe Baptiste estime "essentiel de préparer dès aujourd'hui la génération suivante des lanceurs". La première brique sera le moteur réutilisable Prometheus. "Le CNES fera de ces développements une priorité", affirme-t-il. N'est-ce pas trop tard ?

4/ Le CNES au service des armées

Quatrième enjeu stratégique, le spatial militaire. Philippe Baptiste ne pouvait pas y couper. D'autant que c'est une des préoccupations militaires du président français. Pour le soldat Baptiste, "la France doit être en mesure de conserver sa liberté d'accès, sa liberté d'action dans l'espace en assurant une protection et une résilience des moyens spatiaux critiques et en décourageant et en mettant en échec tout acteur tiers". Avec la création du commandement de l'espace (CDE), qui va opérer directement les satellites militaires, le CNES a perdu beaucoup de son leadership dans le spatial militaire. Pour autant, rappelle-t-il, "il y a une volonté d'avoir un CNES, qui conserve une compétence technique extrêmement forte pour être capable d'être un interlocuteur (de la direction générale de l'armement, ndlr) et d'être une aide sur l'ensemble des questions qui touchent aux champs spatiaux, et donc cette coordination se fait bien".

Le nouveau CDE pourra compter sur le CNES "pour monter en compétences rapidement", promet le futur président du CNES. Ce dernier à vocation également à appuyer la DGA sur "les nouvelles applications de défense qui sont nombreuses et font l'objet de programmes de recherche et de développement technologique". Clairement, la mise en œuvre de la stratégie spatiale militaire du ministère des Armées sera "une priorité claire du CNES".

5/ Renforcer le rayonnement scientifique du CNES

Enfin, dernier enjeu stratégique, renforcer le rayonnement scientifique du CNES. Ce qu'a très bien réussi Jean-Yves Le Gall, qui a multiplié à travers le monde des accords de partenariats entre le CNES et la plupart des agences spatiales internationales, dont notamment la NASA... Le CNES et les industriels français bénéficient effectivement d'une réelle reconnaissance internationale. Ils remportent régulièrement des appels à contribution pour la conception d'instruments sur des missions spatiales internationales.

"La programmation scientifique du CNES est déterminante pour le rayonnement de très nombreuses disciplines scientifiques, mais aussi pour l'avenir de notre planète", note le futur président du CNES. Philippe Baptiste a une priorité dans ce domaine, l'observation de la Terre. D'autant qu'avec la miniaturisation des satellites, il estime qu'il y aura "une profusion de données qui vont arriver".