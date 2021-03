CNES : Emmanuel Macron choisit sans surprise l'inconnu Philippe Baptiste

C'est finalement le candidat surprise qui va s'emparer de la prestigieuse présidence du CNES, Philippe Baptiste, porté par la volonté d'Emmanuel Macron, comme l'avait écrit La Tribune. Dans un communiqué de l'Élysée, qu'on attendait plus, "le président de la République envisage, sur proposition du Premier ministre, de nommer M. Philippe Baptiste en qualité de président du conseil d'administration du Centre national d'études spatiales (CNES, ndlr). À cette fin l'État proposera au conseil d'administration qu'il en soit nommé président". L'ancien directeur de cabinet de Frédérique Vidal, qui va très certainement remplacer Jean-Yves Le Gall, va pouvoir s'intéresser au spatial à condition de passer le cap de ses deux auditions à l'Assemblée nationale et au Sénat.



Le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat sont en effet saisis de ce projet de nomination, afin que la commission intéressée de chacune des assemblées se prononce dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Dans ce cadre, Emmanuel Macron ne peut donc procéder à la nomination de la personne entendue lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.

Développer les activités aval

A partir du moment où l'Élysée ne souhaitait pas qu'un industriel soit nommé à la tête du CNES, contrairement à Bercy en charge de l'espace, les principales candidatures - Nicolas Chamussy (Airbus), qui a été depuis nommé directeur général de Nexter, et de Stéphane Israël (ArianeGroup) notamment - n'avaient aucune chance. D'autant que certains groupes étaient montés au créneau pour s'opposer à ces candidatures. Aussi, Emmanuel Macron a privilégié, non pas l'expérience et la compétence de Bruno Sainjon, PDG de l'ONERA, mais un regard neuf sur la filière spatiale française pour l'amener vers de nouveaux horizons, essentiellement vers les activités aval du spatial, et plus précisément les fameuses applications développées à partir des plateformes spatiales.

Pour l'Élysée, celui qui porte le mieux cette feuille de route s'appelle Philippe Baptiste, l'ancien directeur de cabinet entre mai 2017 et avril 2019 de Frédérique Vidal au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Puis, il est passé par Matignon en tant que conseiller éducation, enseignement supérieur, jeunesse et sport. Auparavant, il était directeur scientifique et vice-président du développement scientifique chez Total depuis février 2016. Passé par l'éditeur de logiciels Ilog, Bouygues et IBM, cet ingénieur de formation (ingénieur civil des Mines de Nancy) qu'on dit ambitieux, coche effectivement certaines cases pour devenir un président du CNES. Notamment celles d'être passé par l'industrie informatique, la recherche (CNRS) et le ministère en charge de l'espace.